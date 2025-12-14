Rescatan a hombre en el estado de México luego de ser secuestrado bajo una falsa oferta laboral

Un hombre de aproximadamente 30 años, originario del Estado de México, fue rescatado en el municipio de Zapopan, Jalisco, luego de escapar de un presunto intento de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. El caso volvió a encender las alertas sobre el uso de falsas ofertas de empleo como método de captación ilegal en distintas regiones del país.

El hecho fue confirmado por autoridades municipales y estatales de Jalisco, quienes destacaron la rápida intervención policial que permitió poner a salvo a la víctima.

UNA OFERTA DE TRABAJO QUE TERMINÓ EN ENGAÑO

De acuerdo con el testimonio del hombre, su llegada a Zapopan ocurrió el pasado 7 de diciembre, luego de aceptar una propuesta laboral que le fue presentada por conocidos. La oferta parecía legítima y no levantó sospechas en un inicio, por lo que decidió trasladarse para concretar el supuesto empleo.

Sin embargo, una vez en la ciudad, la situación cambió por completo. La promesa de trabajo se transformó en un engaño cuyo objetivo, según relató a las autoridades, era obligarlo a integrarse a una célula criminal.

La víctima señaló que sospecha haber sido drogado, ya que comenzó a sentirse desorientado y con malestares físicos poco después de llegar.

EL MOMENTO CLAVE DEL ESCAPE

El escape se dio de manera inesperada. El hombre explicó que mientras se encontraba retenido en una vivienda, comenzó a sufrir un fuerte dolor estomacal. Las personas que lo vigilaban le dieron una pastilla y posteriormente lo subieron a un vehículo.

Fue en un descuido, o aprovechando la alteración de su estado, cuando logró descender del automóvil en el cruce de Avenida Juan Pablo II y Periférico, una zona de alto flujo vehicular y peatonal en Zapopan.

Desorientado y visiblemente angustiado, caminó hasta una estación de Mi Macro Periférico, donde pidió ayuda y alertó a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo.

OPERATIVO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía de Zapopan acudieron al sitio y aseguraron al hombre. Posteriormente, se sumaron al operativo agentes de la Secretaría de Seguridad de Jalisco y efectivos de la Guardia Nacional, activando el protocolo correspondiente para este tipo de casos.

La víctima fue resguardada y recibió atención, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para localizar a los presuntos responsables del intento de reclutamiento forzado.

UNA PRÁCTICA RECURRENTE DEL CRIMEN ORGANIZADO

Autoridades estatales han advertido que este tipo de casos no son aislados. El reclutamiento mediante falsas ofertas laborales se ha convertido en una estrategia recurrente del crimen organizado, especialmente dirigida a personas en búsqueda de empleo.

Este método suele comenzar con contactos aparentemente confiables y propuestas atractivas, que escalan rápidamente hacia situaciones de privación de la libertad, amenazas y coerción.

SEÑALES DE ALERTA ANTE OFERTAS DE TRABAJO FALSAS

Ante el incremento de estos engaños, el Gobierno de Jalisco ha difundido recomendaciones para prevenir riesgos y evitar caer en este tipo de trampas. Entre las principales señales de alerta se encuentran:

Sueldos excesivos o poco realistas

Contrataciones inmediatas sin solicitar experiencia ni documentos

Falta de información clara sobre las funciones del puesto

Citas en lugares informales o traslados en vehículos de desconocidos

Además, se recomienda compartir la ubicación en tiempo real con personas de confianza y no entregar documentos personales como INE, acta de nacimiento, pasaporte o comprobantes de domicilio.

Las autoridades reiteraron el llamado a verificar cualquier oferta laboral y denunciar situaciones sospechosas, ya que la prevención puede marcar la diferencia entre una oportunidad real y una situación de alto riesgo.