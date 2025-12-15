Se desploma avioneta en San Pedro Totoltepec, confirman el fallecimiento de diez personas

Una avioneta privada se desplomó la tarde de este lunes 15 de diciembre de 2025 en la colonia San Pedro Totoltepec, en el municipio de Toluca, Estado de México, provocando un incendio en una bodega de la zona industrial y confirmando hasta el momento el fallecimientode al menos diez personas.

La aeronave, identificada por medios como un jet Cessna Citation III con matrícula XA PRO, había partido desde Acapulco, Guerrero, con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca y llevaba a bordo al menos un piloto, copiloto y varios pasajeros cuando se precipitó cerca de las instalaciones aeroportuarias.

INTERVENCIÓN DE CUERPOS DE EMERGENCIA E IMPACTO

El accidente ocurrió alrededor del mediodía en la intersección de la calle Industria Automotriz y el boulevard Miguel Alemán, una zona donde confluyen sectores industriales y vías cercanas al aeropuerto. Las cámaras de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México captaron una densa columna de humo negro que pudo observarse desde varios puntos de la ciudad, lo que alertó inmediatamente a los equipos de emergencia.

Piloto advirtió que la aeronave perdió el control y se descendían:

"Nos estamos desplomando", expresó antes de impactarse.

Bomberos de Toluca, Metepec y San Mateo Atenco, junto con elementos de Protección Civil estatal, Cruz Roja y guardias de seguridad, trabajan para controlar las llamas y asegurar el área. La presencia de combustible derramado y posibles explosiones debido a tanques cercanos ha obligado a las autoridades a acordonar la zona y pedir a la población evitar acercarse.

VÍCTIMAS Y CONFIRMACIONES OFICIALES

Hasta ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha iniciado las investigaciones correspondientes, aunque no se han publicado los nombres de las personas fallecidas. Versiones preliminares de autoridades señalan que los diez ocupantes de la aeronave, piloto, copiloto y ocho pasajeros perdieron la vida en el impacto.

Los equipos de emergencia también continúan revisando el área para descartar más víctimas o personas lesionadas fuera de la avioneta, así como evaluar posibles riesgos para instalaciones cercanas o población en general.

INVESTIGACIÓN Y ANTECEDENTES DE ACCIDENTES CERCANOS

Aún no se han determinado las causas que provocaron que la aeronave se precipitara a tierra. Autoridades aeronáuticas, como la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), han anunciado que recopilarán información técnica para establecer si el siniestro se debió a fallas mecánicas, condiciones climáticas o errores operativos.

Este accidente no es un hecho aislado en la zona, ya que en años recientes se han registrado otros incidentes aéreos cerca de la terminal aérea de Toluca, también resultando en víctimas fatales, lo que subraya los retos de operación y seguridad en corredores cercanos a áreas industriales y aeroportuarias.

VIDEO CAPTA EL DESPLOME DE AVIONETA EN TOLUCA



Una cámara de videovigilancia registró el momento en que un Cessna Citation III se desploma muy cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Según reportes, el piloto intentó un aterrizaje de emergencia en una cancha de futbol...

REACCIÓN Y RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN

Protección Civil del Estado de México ha reiterado a través de sus canales oficiales y redes sociales el llamado a la ciudadanía para evitar acercarse a la zona del accidente, con el fin de garantizar la seguridad tanto de los habitantes como del personal de emergencia que trabaja en el lugar. Las autoridades enfatizan la importancia de permitir el paso libre a bomberos, rescatistas, servicios médicos y cuerpos de seguridad, quienes continúan con las labores de control del incendio, remoción de escombros y atención a posibles víctimas. Además, se recomienda a los vecinos mantener puertas y ventanas cerradas debido a la densa columna de humo, que puede afectar la salud respiratoria, así como alejarse de maquinaria pesada y vehículos de emergencia en operación.