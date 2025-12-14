Tiroteo masivo en la playa Bondi de Sydney: así ocurrió el ataque

Un tiroteo en la playa Bondi, en Sydney, Australia, dejó al menos 16 personas muertas y alrededor de 40 heridas, según la Policía de Nueva Gales del Sur. El incidente ocurrió durante la celebración del primer día de Janucá y estuvo dirigido específicamente contra la comunidad judía que se encontraba reunida en la playa. La Policía declaró el hecho como un incidente terrorista y continúa investigando la participación de posibles terceros atacantes, así como la identidad de los responsables.

Entre las víctimas se encuentran una niña de 12 años y un rabino. Además, se halló un artefacto explosivo improvisado en un vehículo vinculado al atacante fallecido. La magnitud del ataque y la concentración de personas presentes en la celebración generaron conmoción entre los asistentes y la población australiana en general.

CÓMO OCURRIÓ EL ATAQUE Y ACTOS HEROICOS

El tiroteo comenzó alrededor de las 6:37 p.m., cuando dos hombres armados abrieron fuego contra un grupo de familias reunidas en Bondi Beach. Más de mil personas participaban en el evento de Janucá, que había iniciado menos de dos horas antes. Testigos grabaron videos que circularon ampliamente en redes sociales, mostrando a un transeúnte enfrentándose a uno de los agresores para arrebatarle el arma de fuego. Este acto fue elogiado por el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, y el hombre recibió atención médica tras ser herido durante el forcejeo.

Uno de los atacantes murió en el lugar tras recibir disparos, mientras que el otro permanece bajo custodia en estado crítico. Las autoridades continúan evaluando si hubo un tercer participante y asegurando la zona afectada, mientras revisan evidencia que incluye el artefacto explosivo encontrado. El ataque ha sido catalogado como terrorismo, considerando la intención deliberada de atacar a la comunidad judía en un día de festividad.

REACCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su condolencia a las víctimas y destacó que quienes celebran Janucá no deben temer, invitándolos a mantener la festividad con orgullo.

"No necesitan preocuparse. Deben celebrar con orgullo y sentirse orgullosos de quienes son; celebren con orgullo", indicó.

La comunidad internacional también condenó el ataque, y líderes de Israel y organizaciones judías manifestaron su consternación y apoyo a los afectados.

El nivel nacional de amenaza terrorista en Australia se encuentra actualmente en "probable", lo que indica una probabilidad superior al 50 % de que ocurra un ataque en los próximos 12 meses. Las autoridades señalaron que el país atraviesa un período vulnerable debido a nuevas amenazas y riesgos de seguridad. Las investigaciones continúan, mientras las autoridades refuerzan medidas de protección en espacios públicos y eventos comunitarios.

Un tiroteo masivo ocurrido la tarde del 14 de diciembre en Bondi Beach, Sídney, durante un evento público de Janucá organizado por la comunidad judía, dejó al menos 12 personas muertas y 29 heridas. De acuerdo con las autoridades, dos hombres armados abrieron fuego contra la multitud: uno fue abatido por la policía y el otro detenido en estado grave. El gobierno australiano calificó el ataque como un acto terrorista de carácter antisemita.

El tiroteo en Bondi Beach representa uno de los episodios más graves de violencia reciente en Australia y ha generado alarma por la seguridad de eventos masivos, especialmente aquellos vinculados a comunidades específicas. La respuesta rápida de la Policía y la valentía de los testigos han sido determinantes para contener el ataque y atender a las víctimas.