México y EU alcanzan acuerdo sobre Tratado de Agua y frenan amenaza de arancel del 5 %

Tras varios días de negociaciones, los gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo en el marco del Tratado de Aguas de 1944, lo que permitió desactivar la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de imponer un arancel del 5 por ciento a productos mexicanos por el presunto incumplimiento en la entrega de agua.

El acuerdo fue confirmado el viernes 12 de diciembre mediante un comunicado conjunto, en el que ambas naciones destacaron el fortalecimiento de la cooperación bilateral para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, una región afectada por una sequía extraordinaria y sin precedentes.

MÉXICO NO HA VIOLADO DISPOSICIONES DEL TRATADO

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) subrayó que México no ha violado las disposiciones del tratado y que, pese a las condiciones climáticas adversas que han impactado a usuarios de ambos países, se han realizado entregas adicionales de agua.

Aclaró que estas acciones se han llevado a cabo dentro del marco legal, la disponibilidad hidrológica y los límites operativos de la región, sin afectar el derecho humano al agua ni la producción agrícola en la frontera.

MÉXICO Y EU ALCANZAN ACUERDO SOBRE TRATADO DE AGUA

De acuerdo con el entendimiento alcanzado, México liberará 249.163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, con entregas previstas a partir de la semana del 15 de diciembre. Asimismo, ambos gobiernos revisan un plan para cubrir el déficit excepcional del ciclo anterior, con la intención de concluirlo antes del 31 de enero de 2026.

Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó el acuerdo y señaló que este permitirá atender las necesidades actuales de agricultores y ganaderos estadounidenses, particularmente en Texas, así como cubrir el déficit de agua acumulado en ciclos anteriores. La dependencia precisó que México aceptó suministrar alrededor de 250 millones de metros cúbicos de agua y avanzar en la regularización de sus compromisos.

Donald Trump había acusado previamente a México de no respetar el tratado, que obliga a Estados Unidos a enviar 1.850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado y a México a aportar 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años. Según Washington, el adeudo mexicano supera los 986 millones de metros cúbicos en los últimos cinco años, situación que, de acuerdo con el mandatario, ha provocado afectaciones económicas al sector agrícola y ganadero texano.

El subsecretario mexicano de Relaciones Exteriores para América del Norte, Roberto Velasco, explicó que las fuertes sequías registradas en 2022 y 2023 dificultaron el cumplimiento pleno de las obligaciones, aunque recalcó que México ha entregado más agua en el último año que en los cuatro años anteriores en conjunto.

Ambos países reiteraron que el Tratado de Aguas de 1944 sigue siendo el marco rector para la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, y coincidieron en que la cooperación binacional será clave para enfrentar los retos derivados de la escasez de agua en la región fronteriza.