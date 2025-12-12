Demócratas publican nuevas fotos del archivo Epstein donde se ve a Trump rodeado de mujeres

El caso Jeffrey Epstein vuelve a colocarse en el centro del debate político en Estados Unidos. Este viernes, legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes difundieron una nueva serie de fotografías inéditas que forman parte de los archivos del financiero, a la espera de que el Departamento de Justicia haga pública la documentación completa en los próximos días.

Las imágenes, entregadas por los herederos de Epstein, muestran a figuras influyentes del ámbito político, empresarial y cultural, entre ellas el presidente Donald Trump, los expresidentes Bill Clinton, el filántropo Bill Gates, el estratega Steve Bannon y el cineasta Woody Allen.

QUÉ MUESTRAN LAS NUEVAS IMÁGENES DEL ARCHIVO EPSTEIN

En total se difundieron 19 fotografías en las que no se especifica la fecha en que fueron tomadas. Ninguna de ellas exhibe actividades ilegales ni revela vínculos desconocidos, pero sí ofrece una mirada más amplia al estilo de vida de Epstein y a los círculos de poder en los que se movía.

Algunas imágenes incluyen objetos de carácter sexual y escenas de reuniones sociales, lo que ha generado nuevas preguntas sobre el entorno del financiero, acusado de encabezar una red de abuso y tráfico de menores.

TRUMP APARECE EN FIESTAS Y REUNIONES SOCIALES

Entre las fotografías más comentadas se encuentra una en la que se observa a Donald Trump rodeado de seis mujeres durante lo que aparenta ser una fiesta con temática hawaiana. Los rostros de las mujeres fueron cubiertos, pero se distinguen collares de flores típicos de ese tipo de celebraciones.

Otra imagen muestra sobres de condones a la venta con el rostro del presidente estadounidense y el lema "I am huuuge", mientras que en otras fotografías aparece Trump conversando con mujeres en distintos eventos sociales, con Epstein visible en el fondo de algunas escenas. En ese entonces, Trump era un empresario inmobiliario que mantenía una relación de amistad con el financiero.

FIGURAS POLÍTICAS TAMBIÉN APARECEN EN LOS ARCHIVOS

Las imágenes forman parte de un paquete mayor de aproximadamente 95 mil documentos que el Comité de Supervisión ha recibido como parte de su investigación sobre la red de Epstein y sus conexiones.

En una de las fotografías se ve al expresidente Bill Clinton, sonriente y acompañado por Epstein, Ghislaine Maxwell y otra pareja. En otra aparece Bill Gates sentado junto al financiero, aparentemente compartiendo una bebida caliente, mientras una mujer observa desde el fondo.

El cineasta Woody Allen figura en tres imágenes distintas: una junto a Epstein en lo que parece una reunión de trabajo, otra dentro de un jet privado acompañado por Larry Summers, exsecretario del Tesoro durante el gobierno de Clinton, y una más junto a Steve Bannon.

LA PRESIÓN POLÍTICA PARA LIBERAR TODOS LOS DOCUMENTOS

Tras la difusión de las imágenes, el congresista demócrata Robert García, uno de los miembros de mayor rango del Comité de Supervisión, exigió al Departamento de Justicia publicar de inmediato la totalidad de los archivos.

En un comunicado, García señaló que estas fotografías "plantean aún más interrogantes" sobre las relaciones de Epstein con hombres poderosos y afirmó que el encubrimiento debe terminar para hacer justicia a las víctimas del financiero.

Una ley recientemente aprobada por el Congreso y firmada por el propio Trump obliga al Departamento de Justicia a liberar los archivos antes del 19 de diciembre. Epstein se suicidó en 2019 mientras estaba detenido y enfrentaba cargos por abuso sexual de menores y tráfico de personas.

LA RELACIÓN ENTRE TRUMP Y EPSTEIN

Donald Trump mantuvo una relación de amistad con Epstein durante aproximadamente 15 años, hasta alrededor de 2004, cuando dejaron de frecuentarse. El primer proceso judicial contra el financiero por abuso de menores se inició en 2006.

Hasta el momento, no existe ninguna prueba que vincule a Trump con los delitos cometidos por Epstein. Sin embargo, desde la muerte del financiero, su nombre ha aparecido de forma recurrente en el contexto del caso. En mayo pasado, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, informó al presidente que su nombre figuraba de manera constante en los documentos relacionados con la investigación.

A medida que se acerca la fecha límite para la publicación total de los archivos, el caso Epstein vuelve a generar tensión política y mediática, con nuevas preguntas sobre el alcance real de las relaciones del financiero y el papel de las élites que formaron parte de su entorno.