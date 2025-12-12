  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 12 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Nicolás Maduro decreta que en Venezuela “ya inició el 2026”; tras adelantar la Navidad en octubre

En un clima político tenso, el presidente de Venezuela asegura que el país ya vive el 2026 y presenta un plan con siete líneas de acción

Dic. 12, 2025
Nicolás Maduro decreta que en Venezuela “ya inició el 2026”; tras adelantar la Navidad en octubre

A pocos días de que termine oficialmente el año 2025, el presidente venezolano Nicolás Maduro volvió a sorprender con una declaración que ya genera titulares en todo el mundo: según el mandatario, Venezuela ya entró al 2026, aun cuando el calendario marca apenas mediados de diciembre.

Durante una conferencia de prensa, Maduro afirmó que su país ha decidido adelantarse al resto del mundo. “El 2026 ya empezó, ya hoy es 2026. Empezó tempranero”, dijo, asegurando que este “adelanto simbólico” impulsará al país hacia un arranque más sólido cuando llegue el 1 de enero.

UN NUEVO AÑO ADELANTADO EN MEDIO DE TENSIONES INTERNACIONALES

Esta afirmación llega solo unos meses después de que el presidente decretara el adelanto de la Navidad en septiembre, una medida que ya había generado críticas dentro y fuera del país. Ahora, con un “nuevo año” que inicia anticipadamente, Maduro sostiene que la decisión busca preparar a Venezuela para iniciar el 2026 con ventaja frente a otras naciones.

Este ambiente festivo adelantado se produce en un contexto de fricciones con Estados Unidos. En los últimos días, Washington desplegó unidades militares en el Caribe y confiscó un barco cargado con petróleo venezolano, hecho que Maduro calificó como “piratería naval criminal”.

SEGURIDAD Y ESTABILIDAD: EL MENSAJE DEL GOBIERNO

A pesar de las tensiones externas, el mandatario aseguró que Venezuela ha fortalecido su seguridad en las últimas 23 semanas. Señaló que las amenazas provenientes del extranjero han sido enfrentadas con firmeza por las fuerzas armadas y policiales del país.

“Doy gracias a Dios por la fortaleza de este pueblo valiente que mantiene a Venezuela en paz, con una unión perfecta entre lo popular, lo militar y lo policial”, afirmó.

En el mismo evento, el líder chavista presentó formalmente el Plan 2026, una estrategia compuesta por siete líneas de acción que, según explicó, definirán el rumbo de su gobierno durante el próximo período.

ESTAS SON LAS PRIORIDADES DEL PLAN:

  • Asignación de recursos para financiar proyectos comunitarios en todo el país.
  • Reforzar la estructura de planificación y acción de las comunas, con el sistema 1x10 comunal.
  • Crear una sala nacional de autogobierno.
  • Impulsar una economía comunal, en la que cada comuna cuente con su propio banco.
  • Fortalecer la red de misiones sociales en Venezuela.
  • Mejorar los procesos de formación y comunicación para perfeccionar la gestión pública local.
  • Incrementar las medidas de seguridad y defensa dentro del territorio.
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
Kristi Noem acusa al Cártel de Sinaloa y al CJNG de generar caos en Estados Unidos
Internacional / Mundo

Kristi Noem acusa al Cártel de Sinaloa y al CJNG de generar caos en Estados Unidos

Diciembre 11, 2025

Sus declaraciones se dieron durante una audiencia ante el Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes

Reino Unido enfrenta una nueva ola de contagios por la “Súper Gripe”
Internacional / Mundo

Reino Unido enfrenta una nueva ola de contagios por la “Súper Gripe”

Diciembre 11, 2025

Las autoridades sanitarias han retomado medidas que recuerdan a los primeros meses de la pandemia

Virgen de Guadalupe: Una devoción que traspasa fronteras; estos son los países que celebran su día
Internacional / Mundo

Virgen de Guadalupe: Una devoción que traspasa fronteras; estos son los países que celebran su día

Diciembre 11, 2025

Aunque México es la cuna del culto guadalupano, el amor por “La Morenita del Tepeyac” se ha extendido por América, Europa y Asia