Nicolás Maduro decreta que en Venezuela “ya inició el 2026”; tras adelantar la Navidad en octubre

A pocos días de que termine oficialmente el año 2025, el presidente venezolano Nicolás Maduro volvió a sorprender con una declaración que ya genera titulares en todo el mundo: según el mandatario, Venezuela ya entró al 2026, aun cuando el calendario marca apenas mediados de diciembre.

Durante una conferencia de prensa, Maduro afirmó que su país ha decidido adelantarse al resto del mundo. “El 2026 ya empezó, ya hoy es 2026. Empezó tempranero”, dijo, asegurando que este “adelanto simbólico” impulsará al país hacia un arranque más sólido cuando llegue el 1 de enero.

UN NUEVO AÑO ADELANTADO EN MEDIO DE TENSIONES INTERNACIONALES

Esta afirmación llega solo unos meses después de que el presidente decretara el adelanto de la Navidad en septiembre, una medida que ya había generado críticas dentro y fuera del país. Ahora, con un “nuevo año” que inicia anticipadamente, Maduro sostiene que la decisión busca preparar a Venezuela para iniciar el 2026 con ventaja frente a otras naciones.

Este ambiente festivo adelantado se produce en un contexto de fricciones con Estados Unidos. En los últimos días, Washington desplegó unidades militares en el Caribe y confiscó un barco cargado con petróleo venezolano, hecho que Maduro calificó como “piratería naval criminal”.

SEGURIDAD Y ESTABILIDAD: EL MENSAJE DEL GOBIERNO

A pesar de las tensiones externas, el mandatario aseguró que Venezuela ha fortalecido su seguridad en las últimas 23 semanas. Señaló que las amenazas provenientes del extranjero han sido enfrentadas con firmeza por las fuerzas armadas y policiales del país.

“Doy gracias a Dios por la fortaleza de este pueblo valiente que mantiene a Venezuela en paz, con una unión perfecta entre lo popular, lo militar y lo policial”, afirmó.

En el mismo evento, el líder chavista presentó formalmente el Plan 2026, una estrategia compuesta por siete líneas de acción que, según explicó, definirán el rumbo de su gobierno durante el próximo período.

ESTAS SON LAS PRIORIDADES DEL PLAN: