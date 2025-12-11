  • 24° C
Internacional / Mundo

Kristi Noem acusa al Cártel de Sinaloa y al CJNG de generar caos en Estados Unidos

Sus declaraciones se dieron durante una audiencia ante el Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes

Dic. 11, 2025
Kristi Noem acusa al Cártel de Sinaloa y al CJNG de generar caos en Estados Unidos

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Kristi Noem, acusó al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de provocar caos y afectar los intereses de su país.

Sus declaraciones se dieron durante una audiencia ante el Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes, realizada en Washington.

"Los grupos de crimen organizado transnacional, incluidos el Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otros cárteles de la droga, causan caos y perjudican los intereses estadounidenses", afirmó Noem, aunque fue interrumpida en varias ocasiones por los legisladores presentes.

Durante su intervención, la funcionaria también abordó el tema del ingreso de inmigrantes ilegales, a quienes acusó de cometer delitos contra niños y familias, y advirtió que el país enfrenta un "panorama peligroso" debido al incremento de ciberataques que buscan desestabilizar a Estados Unidos.

CÁRTELES MEXICANOS DESIGNADOS COMO ORGANIZACIONES TERRORISTAS EXTRAJERAS

El gobierno de Donald Trump designó recientemente al Cártel de Sinaloa y al CJNG como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). La medida también incluyó a:

  • Cárteles Unidos
  • Cártel del Golfo
  • Cártel del Noreste
  • La Nueva Familia Michoacana

Esta clasificación implica que los individuos y organizaciones vinculadas a estos grupos quedan excluidos del sistema financiero estadounidense, bloqueando así su acceso a recursos económicos clave.

César Leyva
