Se movilizan autoridades tras balacera en la colonia Nueva Palmira de Ciudad Obregón

Un fuerte operativo fue desplegado el miércoles por la tarde, luego de que se activara el código rojo, por una balacera registrada en la colonia Nueva Palmira.

Lo anterior sucedió precisamente en la calle Ejército Nacional, frente al andador del Silencio; a unos metros al oriente de la calle Coahuila.

Elementos policiacos acudieron al lugar, y tras una minuciosa inspección, descartaron la presencia de víctimas, sin embargo, fue necesario que resguardaran la zona debido a que había dispersos varios casquillos de arma de fuego, mismos que fueron recolectados por personal de la Fiscalía.

Con apoyo de la Guardia Nacional y la Marina, se desplegó un operativo terrestre y aéreo en el sector; sin embargo, los responsables de los hechos no fueron localizados.