  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 10 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Se movilizan autoridades tras balacera en la colonia Nueva Palmira de Ciudad Obregón

Como vestigio del violento episodio, quedaron dispersos varios casquillos de arma de fuego en la calle Ejército Nacional

Dic. 10, 2025
Se movilizan autoridades tras balacera en la colonia Nueva Palmira de Ciudad Obregón

Un fuerte operativo fue desplegado el miércoles por la tarde, luego de que se activara el código rojo, por una balacera registrada en la colonia Nueva Palmira.

Lo anterior sucedió precisamente en la calle Ejército Nacional, frente al andador del Silencio; a unos metros al oriente de la calle Coahuila.

Elementos policiacos acudieron al lugar, y tras una minuciosa inspección, descartaron la presencia de víctimas, sin embargo, fue necesario que resguardaran la zona debido a que había dispersos varios casquillos de arma de fuego, mismos que fueron recolectados por personal de la Fiscalía.

Con apoyo de la Guardia Nacional y la Marina, se desplegó un operativo terrestre y aéreo en el sector; sin embargo, los responsables de los hechos no fueron localizados.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Disparan contra elotero en la Nuevo Cajeme de Ciudad Obregón
Policiaca

Disparan contra elotero en la Nuevo Cajeme de Ciudad Obregón

Diciembre 10, 2025

Agentes de la Policía Estatal auxiliaron a la víctima y la llevaron a un hospital, donde recibió atención médica

Capturan a tres presuntos ladrones en Ciudad Obregón
Policiaca

Capturan a tres presuntos ladrones en Ciudad Obregón

Diciembre 10, 2025

Las detenciones ocurrieron en Villas del Rey y en un supermercado de la calle Norman E. Borlaug

Decomisan tráiler con huachicol al norte de Sonora
Policiaca

Decomisan tráiler con huachicol al norte de Sonora

Diciembre 10, 2025

La unidad de carga estaba acoplada a dos cisternas, donde transportaba el hidrocarburo de dudosa procedencia