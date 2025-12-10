Disparan contra elotero en la Nuevo Cajeme de Ciudad Obregón

Mientras vendía elotes en la entrada a la colonia Nuevo Cajeme, un hombre fue atacado a balazos por desconocidos durante la tarde del miércoles.

El atentado sucedió a las 15:30 horas, en calle Norte y Manuel López Rivera, al noreste de Ciudad Obregón.

La víctima; identificada como Iván Abel de 46 años, se encontraba en la parte posterior de una pick up Dodge Ram de color azul oscuro, cuando fue alcanzada por los proyectiles de arma de fuego.

Agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) fueron los primeros respondientes al llamado de emergencia, y brindaron primeros auxilios al afectado, además lo llevaron en una patrulla al hospital, donde le diagnosticaron una herida en sedal o "rozón" en el rostro.

Por su parte, peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se encargaron de la búsqueda y recolección de evidencias, como parte de las indagatorias en el sitio del ataque.