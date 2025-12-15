Cae avión privado en Toluca; reportan seis personas muertas

La tarde de este lunes se registró un accidente aéreo en el municipio de Toluca, Estado de México, luego de que un jet privado se desplomara en una zona delegacional, dejando un saldo preliminar de seis personas fallecidas. El siniestro provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y el desalojo preventivo de viviendas cercanas.

ACCIDENTE AÉREO CERCA DEL C5 TOLUCA

La aeronave involucrada es un Cessna 650 Citation III con matrícula XA-PRO, que cubría la ruta Acapulco-Toluca. De acuerdo con información oficial, el avión transportaba a ocho pasajeros y dos tripulantes al momento del accidente.

El Gobierno del Estado de México informó que el impacto ocurrió en la Delegación San Pedro Totoltepec, a aproximadamente 300 metros del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) Toluca, una zona considerada de alto riesgo por la presencia de instalaciones industriales.

EVACUACIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DEL INCENDIO

Tras el desplome, la aeronave se incendió, lo que obligó a las autoridades a activar de inmediato los protocolos de emergencia. Debido a la cercanía de tanques de gas y combustible, al menos dos cuadras a la redonda fueron evacuadas como medida de seguridad para evitar una tragedia mayor.

Elementos de bomberos y Protección Civil lograron controlar el fuego, evitando que se propagara hacia los depósitos cercanos. Para las 15:00 horas, los trabajos se enfocaban en el enfriamiento del área y la remoción de los restos del avión.

Caiga de avioneta ? en bulevar aeropuerto Toluca en desarrollo

Ya servicios de emergencia laborando pic.twitter.com/ulCziXKqvL — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) December 15, 2025

AMPLIO OPERATIVO DE EMERGENCIA EN LA ZONA

Al lugar acudieron corporaciones de los tres órdenes de gobierno, entre ellas la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Protección Civil estatal, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Cruz Roja, el Servicio de Urgencias del Estado de México, Bomberos, Grupo Relámpagos, así como personal de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y del Aeropuerto Internacional de Toluca.

La coordinación entre las distintas dependencias permitió asegurar la zona y proteger a los habitantes cercanos al lugar del impacto.

INVESTIGACIÓN EN CURSO Y BALANCE PRELIMINAR

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México quedó a cargo de la investigación para determinar las causas exactas del accidente. De manera preliminar, las autoridades confirmaron seis personas fallecidas; sin embargo, aún no se ha detallado la situación del resto de los ocupantes de la aeronave.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni las condiciones en las que se encontraban previo al siniestro. Los peritajes continuarán en las próximas horas para establecer con precisión lo ocurrido.

TRABAJOS CONTINÚAN EN EL SITIO DEL ACCIDENTE

Las labores en el lugar no han concluido. Personal especializado sigue con la remoción de escombros y la recolección de evidencias, mientras se mantiene un operativo de seguridad para garantizar que no exista riesgo para la población.

Se espera que en las próximas horas las autoridades estatales emitan un informe oficial con más detalles sobre el número total de víctimas y las posibles causas del desplome del avión privado en Toluca.