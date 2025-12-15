Así puedes vincular tu CURP a tu teléfono paso a paso ¿Por qué será obligatorio en 2026?

A partir del 9 de enero de 2026, las personas usuarias de telefonía móvil en México deberán registrar sus líneas telefónicas y vincularlas a su CURP como parte del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, conocido como PANAUT. La medida será obligatoria tanto para líneas personales como corporativas, y el incumplimiento podría derivar en la suspensión del servicio.
Esta disposición fue anunciada por autoridades federales y será aplicada a través de las empresas de telecomunicaciones que operan en el país. El objetivo principal es reforzar el combate a delitos como la extorsión y el fraude telefónico, al asociar cada número con una identidad verificable.
QUÉ ES EL PANAUT Y POR QUÉ SERÁ OBLIGATORIO
El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil concentrará la información de identificación de quienes utilizan líneas celulares en México. De acuerdo con el Gobierno federal, este registro permitirá una mejor localización de líneas involucradas en delitos de alto impacto, especialmente aquellos que se cometen mediante llamadas o mensajes.
Las autoridades han aclarado que el PANAUT no sustituye otros mecanismos de seguridad, sino que busca consolidar una base de datos confiable que relacione cada número telefónico con una persona específica.
QUIÉNES DEBERÁN REGISTRAR SU LÍNEA TELEFÓNICA
El registro será obligatorio para todos los usuarios de telefonía móvil, sin excepción. Esto incluye a personas físicas con líneas de prepago o de plan, así como a personas morales que cuenten con líneas empresariales o corporativas. En estos últimos casos, además de la CURP del responsable, se deberá presentar el RFC correspondiente.
Cada línea tendrá que registrarse una sola vez y el trámite no tendrá ningún costo para el usuario.
CÓMO VINCULAR TU NÚMERO DE TELÉFONO A TU CURP
Aunque cada compañía telefónica podrá definir algunos detalles operativos, el procedimiento general será muy similar en todos los casos. El registro podrá realizarse en línea o de manera presencial, según lo decida el usuario.
Paso a paso para hacer el registro;
- El proceso comenzará cuando el operador notifique al usuario mediante un mensaje SMS o un correo electrónico sobre el inicio del registro. A partir de ese aviso, se podrá elegir entre completar el trámite en línea o acudir a un centro de atención.
- Durante el registro se solicitarán datos como identificación oficial, CURP y datos personales básicos. En algunos casos también se pedirá el IMEI del dispositivo. Una vez enviada la información, la empresa verificará los datos y enviará un código de confirmación para finalizar el proceso.
- Si el registro en línea falla en tres intentos, el usuario deberá acudir de forma presencial a su compañía telefónica para completar el trámite.
CUÁNDO PODRÍAN SUSPENDERSE LAS LÍNEAS NO REGISTRADAS
Aunque el PANAUT entrará en vigor el 9 de enero de 2026, las autoridades aún no han definido la fecha límite exacta para completar el registro antes de que se apliquen sanciones. Lo que sí está confirmado es que las líneas que no cumplan con el trámite dentro del plazo establecido podrán ser suspendidas de manera temporal o definitiva.
QUÉ PASARÁ CON LOS DATOS PERSONALES
El Gobierno federal ha señalado que la información recabada contará con protocolos de protección de datos y que su uso estará limitado a fines de seguridad pública, principalmente para combatir la extorsión telefónica.
A pesar de estas garantías, la implementación del PANAUT ha generado inquietud entre algunos sectores por temas relacionados con la privacidad, la capacidad técnica de las empresas y posibles errores que afecten a usuarios legítimos.
RECOMENDACIONES PARA EVITAR PROBLEMAS CON EL REGISTRO
Para evitar contratiempos, las autoridades y las compañías telefónicas recomiendan verificar que la CURP esté actualizada, tener lista una identificación oficial vigente y atender oportunamente las notificaciones del operador. También se sugiere no compartir con terceros los códigos de verificación que se envíen durante el proceso.
Las empresas de telefonía ya trabajan en plataformas digitales para facilitar el registro y notificarán de manera individual a cada usuario cuando el trámite pueda realizarse oficialmente.