Nacional / México

Revelan últimas palabras del piloto de avioneta antes del accidente en Toluca

el accidente ocurrió alrededor del mediodía, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la zona

Dic. 15, 2025
Se difundió la comunicación entre la torre de control y la aeronave.
Se filtró el audio final del piloto de la avioneta ejecutiva que se desplomó cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, donde se escuchan los últimos instantes de comunicación con la Torre de Control, en los que reporta fallas mecánicas y pérdida de altura.

El accidente sucedió cuando una avioneta tipo Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, sufrió fallas que provocaron su desplome en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Tras el accidente, comenzó a circular en redes sociales el audio final del piloto antes de perder la vida.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el accidente ocurrió alrededor del mediodía, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

Según los reportes oficiales, la aeronave, un jet Cessna Citation 650, cubría la ruta Acapulco-Toluca y transportaba, conforme al plan de vuelo, a ocho pasajeros, además del piloto y copiloto.

Tras el desplome, la avioneta se impactó en la calle Industria Automotriz y el bulevar Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Toltepec.

FILTRAN AUDIO DE PILOTO ANTES DEL CAÍDA DE LA AVIONETA

Hasta la tarde del 15 de diciembre, las autoridades confirmaron que el saldo del accidente fue de seis personas fallecidas. Asimismo, se difundió el audio de la última comunicación entre el piloto y la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de Toluca.

En la grabación se escucha al piloto reportar fallas en la aeronave y pérdida de altura, minutos antes del impacto. En los últimos segundos del audio, el piloto pronuncia la frase: "Nos estamos desplomando", reflejando la gravedad de la emergencia que culminó en la tragedia aérea.

