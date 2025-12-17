¿Quién es Esthela Damián Peralta, nueva consejera jurídica que sustituye a Ernestina Godoy?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó a Esthela Damián Peralta como nueva consejera jurídica del Ejecutivo Federal, cargo que anteriormente ocupaba Ernestina Godoy Rangel, quien recientemente fue nombrada titular de la Fiscalía General de la República (FGR) tras la salida de Alejandro Gertz Manero.

La confirmación del nombramiento de Esthela Damián se dio este martes 17 de diciembre, en el marco de los ajustes en el gabinete federal luego de que, el pasado 3 de diciembre, el Senado de la República ratificara a Ernestina Godoy como Fiscal de la República con 97 votos a favor.

Con esta designación, Godoy Rangel se convirtió en la primera mujer en encabezar la FGR, aunque Marisela Morales ya había dirigido anteriormente la entonces Procuraduría General de la República.

¿QUIÉN ES ESTHELA DAMIÁN PERALTA?

Esthela Damián Peralta cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público, particularmente en el Gobierno de la Ciudad de México y en el ámbito legislativo.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y maestra en Educación, formación que ha complementado con capacitación constante en diversas ramas del derecho.

Como litigante y funcionaria pública, Damián Peralta posee especialidades en derecho parlamentario, fiscal, administrativo, derechos humanos y derecho electoral, además de una sólida experiencia en la protección de los derechos de niñas, niños y juventudes.

De acuerdo con información oficial de la Presidencia, su desempeño se ha caracterizado por un enfoque integral del derecho, con una visión técnica aplicada a la función pública y al diseño normativo.

Hasta este miércoles 17 de diciembre, Damián se desempeñaba como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde estuvo al frente de la estrategia de atención a las causas estructurales de la violencia.

Su labor en esta área fue clave en el desarrollo de políticas públicas con enfoque social y preventivo. Damián Peralta es considerada una colaboradora cercana de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre 2018 y 2024 fungió como su secretaria particular durante la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Además, ocupó cargos relevantes como directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) capitalino y secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Su trayectoria también incluye participación en foros y seminarios especializados en reformas fiscales, fiscalización, transparencia, políticas públicas, ética gubernamental y rendición de cuentas, lo que ha fortalecido su perfil institucional.

ESTHELA DAMIÁN PERALTA AGRADECE A LA PRESIDENTA SHEINBAUM

Tras darse a conocer su nombramiento, la nueva consejera jurídica agradeció la confianza de la mandataria federal a través de su cuenta oficial de X:

"Agradezco la confianza de la Presidenta Claudia Sheinbaum. La asumo con responsabilidad, trabajo diario y lealtad al proyecto de transformación que puso en el centro a las personas. Trabajar, cumplir la ley y servir al pueblo, como nos ha enseñado la primera mujer Presidenta de México".

Con esta designación, el gobierno federal refuerza su equipo jurídico con un perfil técnico y de confianza para acompañar las decisiones estratégicas del Ejecutivo.