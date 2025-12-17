VIDEO | imágenes de Nick Reiner momentos antes de ser arrestado por el asesinato de sus padres

Nick Reiner, es detenido por la policía de Los Ángeles, tras ser señalado como presunto responsable del asesinato de sus padres, el reconocido director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele Singer. Las imágenes lo captan dentro de una tienda de conveniencia y, posteriormente, caminando por la vía pública momentos antes de ser interceptado por agentes policiales.

Reiner, de 32 años, fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado con la circunstancia especial de homicidios múltiples. Además, la Fiscalía del Condado de Los Ángeles le imputó el uso de un arma peligrosa y mortal, presuntamente un cuchillo. El joven permanece bajo custodia sin derecho a fianza mientras continúan las investigaciones.

DETENCIÓN TRAS UNA INTENSA BÚSQUEDA POLICIAL

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, fue arrestado la noche del domingo cerca de Exposition Park, en las inmediaciones del campus de la Universidad del Sur de California. La detención ocurrió alrededor de las 21:15 horas, aproximadamente seis horas después de que las autoridades localizaran los cuerpos sin vida de Rob Reiner y Michele Singer en su residencia del exclusivo barrio de Brentwood.

Las autoridades informaron que Nick no se encontraba en el domicilio cuando los agentes atendieron el llamado de emergencia, registrado alrededor de las 15:40 horas. Tras identificarlo como principal sospechoso, se desplegó un operativo que incluyó a divisiones especializadas y fuerzas federales. Finalmente, fue localizado y detenido sin que se reportaran incidentes mayores.

VIDEOS PREVIOS AL ARRESTO Y AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

Las grabaciones difundidas muestran a al joven usando una gorra y una mochila roja dentro de una gasolinera, donde aparentemente compra una bebida. En otro video se observa el momento en que un vehículo policial se aproxima rápidamente y un agente le ordena levantar las manos para proceder con su arresto.

Fuentes policiales indicaron que en la vivienda no se encontraron señales de entrada forzada y que las víctimas presentaban heridas compatibles con arma blanca. De acuerdo con reportes de prensa, fue Romy, hija de la pareja, quien descubrió los cuerpos y dio aviso a las autoridades. Tras el arresto, la propiedad fue asegurada para realizar peritajes y recabar pruebas clave.

Este es Nick Reiner, momentos antes de su arresto y cuando fue puesto bajo custodia por los asesinatos de sus padres, el reconocido director Rob Reiner y su esposa Michele Singer.



pic.twitter.com/pV7ZkIEST5 — Michelle Rivera (@michelleriveraa) December 17, 2025

ANTECEDENTES FAMILIARES Y PROBLEMAS DE ADICCIÓN

Su vida personal había sido tema de atención pública en años anteriores debido a su lucha contra las adicciones. El propio Nick habló abiertamente sobre su consumo de drogas desde la adolescencia y sobre episodios de comportamiento violento derivados de esa situación. Entre los 15 y 19 años ingresó en varias ocasiones a centros de rehabilitación.

Su experiencia inspiró la película Being Charlie, proyecto en el que trabajó junto a su padre y que aborda los conflictos familiares relacionados con la adicción. Testimonios previos señalan que, en años recientes, Michele Singer mostraba preocupación por la salud mental de su hijo, quien había regresado a vivir en la casa de huéspedes de la familia.

Horas antes del crimen, Nick y sus padres asistieron a una fiesta navideña organizada por Conan O´Brien. De acuerdo con asistentes citados por medios estadounidenses, padre e hijo sostuvieron una fuerte discusión y se comportó de manera errática durante el evento. Estos hechos forman parte de la línea de investigación que buscan esclarecer lo ocurrido.

Permanece detenido en el centro de detención Twin Towers, a la espera de su comparecencia ante la justicia, donde la fiscalía definirá formalmente el curso del proceso legal.