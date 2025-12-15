  • 24° C
Farándula

Muerte del director Rob Reiner y su esposa: ¿Por qué su homicidio señala a su hijo Nick?

Los hechos se registraron la tarde del domingo han conmocionado a Hollywood, ya que las víctimas presentaban heridas con arma blanca

Dic. 15, 2025
La muerte del director estadounidense Rob Reiner y de su esposa, la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, ocurrida el 14 de diciembre de 2025, ha generado una profunda conmoción en Hollywood y entre el público a nivel internacional.

El caso, clasificado oficialmente como homicidio por la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), permanece bajo investigación, mientras crecen las especulaciones mediáticas en torno a la posible implicación de su hijo mediano, Nick Reiner.

De acuerdo con reportes difundidos por distintos medios estadounidenses, Nick Reiner, de 32 años, ha sido interrogado por las autoridades como parte central de la indagatoria.

Algunas publicaciones, como People, lo han señalado como persona de interés, mientras que otros medios han optado por una cobertura más cautelosa, subrayando que se trata de un familiar cercano cuestionado dentro del proceso.

DETALLES CONFIRMADOS SOBRE EL CASO REINER

El LAPD, por su parte, no ha confirmado públicamente estos señalamientos ni ha presentado cargos formales contra ninguna persona.

Los hechos se registraron la tarde del domingo, alrededor de las 3:30 p.m., cuando el Departamento de Bomberos de Los Ángeles acudió a la residencia del matrimonio tras una llamada de emergencia médica.

Al llegar, los servicios de emergencia encontraron a Rob Reiner (78 años) y Michele Singer Reiner (68 años) sin vida dentro del domicilio. Posteriormente se confirmó que fue su hija Romy Reiner quien halló los cuerpos.

Versiones citadas por medios como TMZ indican que las víctimas presentaban heridas compatibles con un ataque con arma blanca, aunque las autoridades no han ofrecido detalles concluyentes sobre el móvil o la mecánica del crimen.

¿QUIÉN ES NICK REINER?

La figura de Nick Reiner ha cobrado relevancia no solo por su parentesco, sino por su historia personal ampliamente conocida.

Nacido en 1993, creció en un entorno ligado al cine y colaboró como guionista en Being Charlie (2015), película dirigida por su padre y basada en experiencias propias relacionadas con las adicciones.

En entrevistas previas, Nick habló abiertamente sobre su consumo de drogas y alcohol desde la adolescencia, así como sobre estancias en rehabilitación y periodos de situación de calle entre los 19 y 22 años.

Estas vivencias marcaron su trayectoria personal y creativa, pero no constituyen prueba alguna dentro del caso actual.

Mientras algunos allegados han hecho declaraciones no oficiales a la prensa, ninguna persona ha sido arrestada hasta el momento. Las autoridades han reiterado que la investigación sigue abierta y que cualquier conclusión será comunicada únicamente por canales oficiales.

En medio del impacto mediático, la familia Reiner emitió un comunicado en el que expresó su dolor y pidió respeto:

"Es con profundo dolor que anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos devastados por esta pérdida repentina, y solicitamos privacidad en este momento increíblemente difícil".

El mensaje, difundido a Variety, busca frenar la especulación y permitir que el proceso legal avance sin interferencias. Por ahora, el caso continúa en desarrollo.

La industria cinematográfica y la opinión pública permanecen a la espera de información confirmada, con la claridad de que no existe acusación formal contra Nick Reiner y que toda versión no respaldada por la autoridad debe tratarse con cautela.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


