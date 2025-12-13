Marco Antonio Solís anuncia su nueva gira "Gratitud" ¿Llegará a México?

El regreso que muchos esperaban por fin es una realidad. Marco Antonio Solís, uno de los cantautores más queridos de la música en español, anunció oficialmente su nueva gira titulada Gratitud, un tour que marca no solo su vuelta a los escenarios, sino también un reencuentro emocional con el público que lo ha acompañado durante décadas.

MÁS QUE CONCIERTOS, UN REENCUENTRO CON EL ALMA

Para miles de seguidores, este anuncio representa mucho más que una serie de presentaciones. La música de Marco Antonio Solís ha sido parte de historias personales, despedidas, amores profundos y reconciliaciones. Por ello, su regreso tiene un significado especial.

El propio artista dejó claro que esta gira no responde únicamente a motivos profesionales, sino a una necesidad emocional de volver a casa y cantar desde el corazón.

"Después de un año tan especial, lleno de aprendizajes y momentos inolvidables, mi prioridad es regresar a mi tierra para cantarles con el alma", compartió Solís en un mensaje dirigido a sus seguidores.

EL SIGNIFICADO DETRÁS DE LA GIRA GRATITUD

Con la serenidad y sensibilidad que lo caracterizan, Marco Antonio Solís acompañó el anuncio con palabras cargadas de reflexión. Explicó que el nombre de la gira nace de un momento de introspección y agradecimiento por todo lo vivido a lo largo de su carrera.

"Hermanitos, el 2026 se acerca con un aire distinto, con esa luz que aparece cuando el corazón decide escuchar. Hoy quiero compartirles que regresaré a los escenarios de México con mi gira ´Gratitud´, un nombre que abraza lo vivido y lo que está por llegar".

El artista adelantó que este tour busca una conexión más íntima con el público, apostando por conciertos que privilegien la emoción, la cercanía y la esencia de sus canciones.

FECHAS CONFIRMADAS DEL TOUR GRATITUD 2026

El itinerario inicial de la gira Gratitud 2026 contempla varias ciudades de México, así como presentaciones en Centroamérica, donde su base de fans se mantiene sólida y fiel.

Las fechas confirmadas hasta el momento son las siguientes:

Tapachula, Chiapas – 6 de marzo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – 7 de marzo

Tlaxcala, Tlaxcala – 14 de marzo

Cuernavaca, Morelos – 15 de marzo

Nuevo Nayarit, Nayarit – 30 de abril

Tepic, Nayarit – 2 de mayo

León, Guanajuato – 8 de mayo

Guatemala – 15 de mayo

El Salvador – 16 de mayo

Ciudad de México – 23 de mayo

Tampico, Tamaulipas – 29 de mayo

Monterrey, Nuevo León – 30 de mayo

¿HABRÁ MÁS FECHAS EN MÉXICO?

Aunque el anuncio cubre puntos clave del país, los seguidores no tardaron en manifestarse en redes sociales, solicitando nuevas fechas en ciudades que no aparecen en el calendario oficial. Todo apunta a que, conforme avance la gira, podrían sumarse más presentaciones para satisfacer la alta demanda.

Por ahora, Marco Antonio Solís se prepara para volver a los escenarios con un mensaje claro: agradecer, compartir y reconectar con su público, en una gira que promete ser tan emotiva como inolvidable.