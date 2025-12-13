Muere Abraham Quintanilla, padre de Selena, a los 86 años

La mañana de este sábado 13 de diciembre se confirmó el fallecimiento de Abraham Quintanilla, padre de la fallecida cantante Selena Quintanilla y figura clave en la consolidación de su carrera artística.

La noticia generó una ola de reacciones entre seguidores de la llamada Reina del Tex-Mex, así como entre músicos y personalidades de la industria del entretenimiento.

MUERE ABRAHAM QUINTANILLA, PADRE DE SELENA

El deceso fue dado a conocer por su hijo, el músico A.B. Quintanilla, quien a través de sus redes sociales compartió un emotivo mensaje para informar sobre la partida de su padre, a quien describió como un pilar fundamental en su vida y en la historia musical de su familia.

"Es con un gran corazón hacerles saber que mi padre falleció hoy", escribió A.B. Quintanilla en una publicación de Instagram, acompañada de una fotografía de Abraham Quintanilla, lo que de inmediato provocó mensajes de condolencias y muestras de cariño de miles de seguidores.

Abraham Quintanilla murió a los 86 años y es recordado no solo por ser el padre de Selena Quintanilla, sino por haber sido el principal impulsor y administrador de la carrera artística de la intérprete de Como la Flor, quien se convirtió en un ícono de la música latina. Su visión y disciplina fueron determinantes para llevar a Selena a los escenarios más importantes antes de su trágica muerte en 1995.

Además de su faceta como representante, Abraham Quintanilla también se desempeñó como productor ejecutivo de la película biográfica "Selena", estrenada en 1997 y protagonizada por Jennifer Lopez, cinta que ayudó a inmortalizar la vida y legado de la cantante ante nuevas generaciones.

La muerte de Abraham Quintanilla marca el cierre de un capítulo fundamental en la historia de una de las familias más influyentes de la música latina, cuyo legado continúa vigente a casi tres décadas de la partida de Selena.