Conciertos de Bad Bunny en CDMX contarán con transporte especial: activan nueve rutas nocturnas para el regreso del público

Con el objetivo de garantizar un regreso ordenado y seguro para miles de asistentes, Ocesa y el Gobierno de la Ciudad de México pusieron en marcha un operativo especial de movilidad durante los conciertos de Bad Bunny en la capital. La medida busca facilitar los traslados nocturnos tras los espectáculos programados en diciembre, cuando el flujo de personas en la zona alcanza niveles elevados.

Las presentaciones del artista puertorriqueño, previstas para los días 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre, se perfilan como algunos de los eventos musicales más concurridos del cierre de año, por lo que las autoridades anticiparon acciones para evitar caos vial y problemas de transporte al término de cada show.

OPERATIVO NOCTURNO EN UN PUNTO DE ALTA CONCENTRACIÓN

El Palacio de los Deportes, sede de los conciertos, suele registrar una alta afluencia de público en eventos masivos. Al finalizar las presentaciones, la movilidad se complica debido al cierre del Metro y el Metrobús, así como a la limitada oferta de transporte público después de la medianoche.

Ante este escenario, se implementó un esquema de transporte nocturno coordinado entre organizadores, personal del recinto y autoridades capitalinas, similar al utilizado en conciertos recientes de otros artistas internacionales. El propósito es ofrecer una alternativa accesible y regulada frente al uso de aplicaciones de transporte con tarifas elevadas.

HORARIOS, COSTOS Y PUNTO DE SALIDA DEL SERVICIO ESPECIAL

El transporte habilitado funcionará únicamente al finalizar cada concierto y contará con condiciones definidas para facilitar el abordaje de los asistentes. El punto de salida será la explanada de la Puerta 3 del Palacio de los Deportes, desde donde partirán las unidades.

El servicio operará de 12:30 de la madrugada a 3:00 de la mañana, con salidas constantes conforme se llenen los autobuses. La tarifa será de 20 pesos por persona y el pago se realizará en efectivo, por lo que se recomienda llevar cambio. El área contará con personal de apoyo, señalización e iluminación para mantener el orden y orientar a los usuarios.

RUTAS DISPONIBLES Y APOYO DEL GOBIERNO CAPITALINO

Se habilitaron nueve trayectos que conectan con distintas zonas de la Ciudad de México y municipios cercanos, cubriendo puntos estratégicos que suelen quedarse sin opciones de transporte nocturno. Las rutas incluyen destinos como

Circuito Bicentenario

Reclusorio Norte

Cuatro Caminos

Villa de Aragón

Cuajimalpa

Perisur

Constitución de 1917

Santa Martha

Xochimilco Centro

De manera paralela, el Gobierno de la Ciudad de México activó unidades de la Red de Transporte de Pasajeros para reforzar la salida masiva del público. Este servicio operará bajo las mismas condiciones de horario, costo y rutas, ofreciendo una segunda opción oficial para evitar saturaciones y largas filas.

RECOMENDACIONES PARA UN REGRESO SIN CONTRATIEMPOS

Las autoridades y organizadores sugirieron a los asistentes identificar con anticipación la ruta que mejor se ajuste a su destino, llegar con tiempo al punto de salida y seguir las indicaciones del personal de apoyo. También recordaron que el precio oficial es único y no debe haber cobros adicionales.

Con este operativo conjunto, se busca que los conciertos transcurran sin incidentes y que el regreso a casa sea una experiencia segura y organizada para quienes asistan a los espectáculos.