Farándula

Código FN saca nueva colaboración con Su Majestad La Brissa

El grupo sinaloense presentó su nuevo álbum, donde incluyeron música de todo tipo.

Dic. 12, 2025
Tercera colaboración de la Brissa este año.
El día jueves 11 de diciembre, mediante redes sociales, Código FN lanzó lo que fue su último álbum del año, donde La Brissa formó parte de estas colaboraciones del Expendio FN.

Los de Estación Corral presentaron un nuevo tema titulado "Me va, me va", donde René Leyva protagonizó esta canción junto a José León, vocalista de Código FN.

TEMAS POPULARES DE LA BRISSA

demás de presentar este tema, La Brissa hizo bailar a todos los presentes con su tema "La Colales", a cargo de René Leyva Jr., y donde también el vocalista de Código FN interpretó el tema popular de Su Majestad La Brissa.

imagen-cuerpo

HACIENDOSE UN ESPACIO EN EL REGIONAL MEXICANO

Fue la tercera colaboración de La Brissa en este año. Sacaron varias canciones con Los Hermanos Vega en el mes de marzo, además de publicar un álbum completo con Javier Rosas, donde presentaron nueva música para el repertorio de La Brissa. Ahora, en el último mes del año, lanzan colaboración con uno de los mejores grupos del regional mexicano en los últimos años.

imagen-cuerpo

Su Majestad La Brissa sigue haciendo colaboraciones con nombres importantes en el regional mexicano, algo que muy pocos grupos en Sonora tienen el privilegio de lograr. La Brissa, a pesar de su cambio generacional, continúa escalando posiciones y ganando popularidad y el gusto de más gente alrededor de México y del mundo.

La Brissa se sigue haciendo grande y poniendo su nombre entre los más populares del regional mexicano.

Fernando Domínguez
