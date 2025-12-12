Vicente Fernández: a 4 años de su fallecimiento; estas son sus películas más famosas

El 12 de diciembre de 2025 se cumplen cuatro años desde que Vicente Fernández, el ídolo indiscutible de la música ranchera, dejó este mundo a los 81 años. Su muerte marcó un antes y un después para millones de seguidores que lo vieron crecer no solo como cantante, sino también como figura clave del cine mexicano.

"Chente", como cariñosamente lo llamaba el público, protagonizó más de 30 películas en las que retrató la identidad nacional, la vida en el campo, los desafíos sociales y los valores tradicionales que lo convirtieron en un símbolo cultural.

"Toda la vida me ha gustado el cine... supe que mi futuro era ese, pero nunca me imaginé que formaría parte de las películas", dijo en alguna ocasión. Cada personaje, aseguraba, lo acompañaba como un amigo más, y eso se reflejaba en la naturalidad y carisma con que llenaba la pantalla.

PELÍCULAS MÁS MEMORABLES DE VICENTE FERNÁNDEZ

En este aniversario luctuoso, hacemos un repaso por diez de las cintas más recordadas y queridas por los seguidores del "Rey mexicano".

LA LEY DEL MONTE (1976)

Considerada una de sus obras más emblemáticas, surge de la novela El niño de la bola. De esta película nació también una de sus canciones más icónicas.

COMO MÉXICO NO HAY DOS (1981)

Aquí interpreta a Valente Fierro González, un campesino humilde que, tras ganar un concurso, se convierte en una estrella musical.

EL HIJO DEL PUEBLO (1974)

En esta cinta interpreta a un taxista decepcionado que regresa a su pueblo natal, donde termina ayudando a pasajeros de clase alta tras la caída de una avioneta.

MI QUERIDO VIEJO (1991)

Una de las más emotivas, protagonizada junto a su hijo Alejandro Fernández.

EL DIABLO, EL SANTO Y EL TONTO (1987)

La única producción en la que interpreta tres personajes distintos. La historia gira en torno a tres hermanastros que deben dividir una peculiar herencia, desatando conflictos y situaciones humorísticas.

EL ALBAÑIL (1975)

Fernández interpreta a Reynaldo, un albañil que se mete en problemas al usar los bienes de su patrón para impresionar mujeres.

EL TAHUR (1979)

Un drama marcado por la desigualdad social y una rivalidad por amor. Tras una desilusión, Martín Estrada (Fernández) decide cambiar su destino y se convierte en un jugador profesional.

EL COYOTE Y LA BRONCA (1980)

Una historia de aventuras sobre dos hermanos envueltos en problemas relacionados con el crimen y la prostitución, reflejando los vicios y conflictos de la época.

POR TU MALDITO AMOR (1990)

Un ganadero enfrenta un triángulo amoroso entre dos hermanas: una madura y poderosa, y otra joven y apasionada.

TODO UN HOMBRE (1983)

Cuenta la historia de Joaquín, un hombre adinerado y ambicioso que se casa con la hija de su enemigo.

A cuatro años de su muerte, Vicente Fernández continúa siendo una figura fundamental de la cultura mexicana. Además de su legado musical, dejó más de 30 películas que retratan la vida rural, los valores tradicionales y las desigualdades sociales.