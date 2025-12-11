"The Drama": fecha de estreno confirmada, tráiler y sinopsis

El estudio A24 responsable de algunos de los títulos más comentados de los últimos años, vuelve a la carga con "The Drama", un proyecto que desde su anuncio generó expectativas altísimas. Y no es para menos: la película reúne por primera vez a Zendaya y Robert Pattinson, dos de las estrellas más versátiles y queridas de la industria, bajo la dirección del cineasta noruego Kristoffer Borgli, reconocido por "Dream Scenario (2023)".

Desde principios de 2025 el proyecto comenzó a hacerse público, y a finales del mismo año llegaron las primeras imágenes, su tráiler y finalmente la sinopsis oficial que terminó de avivar la conversación en redes y medios especializados.

FECHA DE ESTRENO Y PRIMEROS DETALLES

Estreno: 3 de abril de 2026

Con esta fecha ya confirmada, The Drama se posiciona desde ahora como una de las comedias románticas más esperadas del año. A24 la presenta como un relato divertido, moderno y emocional que explora lo que sucede cuando los secretos irrumpen en una relación aparentemente perfecta.

La historia sigue a Charlie y Emma, una pareja que está a punto de casarse. Todo parece encaminado hacia una boda soñada, hasta que ambos descubren secretos personales que no saben si están dispuestos a tolerar. Lo que debería ser el capítulo más feliz de sus vidas se convierte en una espiral de dudas, discusiones, reconciliaciones fallidas y verdades incómodas.

La cinta mezcla:

Romance

Humor ácido

Momentos incómodos

Mucho drama

Borgli imprime su sello: situaciones cotidianas elevadas al extremo, tensión emocional disfrazada de comedia y personajes que lidian con crisis tan reales como caóticas.

UNA PROTAGONISTA EN CONFLICTO

Zendaya continúa demostrando por qué es una de las intérpretes más cotizadas de su generación. Su trayectoria abarca desde la trilogía de "Spider-Man" junto a Tom Holland, hasta trabajos más exigentes como "Euphoria", "Dune", "El gran showman" y "Desafiantes" (Challengers).

En "The Drama", Zendaya interpreta a Emma, una mujer inteligente y decidida que debe enfrentarse a una verdad que amenaza con cambiar el rumbo de su vida amorosa. Su personaje combina vulnerabilidad, humor, inseguridad y fuerza emocional, elementos que prometen una actuación memorable.

Robert Pattinson ha recorrido un camino diverso y arriesgado desde su irrupción en Crepúsculo, donde se convirtió en un ícono global. Tras dejar atrás al vampiro adolescente, su carrera se fortaleció con títulos como:

"Agua para elefantes"

"Recuérdame"

"El rey"

"El faro"

"The Batman", bajo la dirección de Matt Reeves

En esta ocasión, Pattinson da vida a Charlie, un hombre cuyo mayor temor no es casarse, sino enfrentar las verdades que ha evitado por años. Su relación con Emma lo lleva a un punto de quiebre que podría redefinir su futuro.

COMEDIA ROMÁNTICA

Más allá del romance, The Drama parece apostar por una mezcla de géneros que desborda el molde clásico de las comedias románticas. Con el estilo provocador de Borgli, las actuaciones de dos estrellas en su mejor momento y una narrativa centrada en la vulnerabilidad emocional, el filme apunta a convertirse en uno de los estrenos más comentados de 2026.

El tráiler deja claro que la película no solo hará reír, sino también incomodar, reflexionar y quizá identificar a más de un espectador con sus personajes.