J Balvin sorprende en la CDMX al visitar la Basílica de Guadalupe y comprar lujosas medallas religiosas

Cuando miles de peregrinos comienzan a llenar el Tepeyac para las celebraciones del 12 de diciembre, J Balvin apareció inesperadamente entre la multitud y desató una ola de reacciones en redes sociales.

El cantante colombiano aprovechó su estancia en la Ciudad de México para visitar la Basílica de Guadalupe y adquirir tres medallas religiosas que presumió orgulloso ante sus seguidores.

J BALVIN SORPRENDE TRAS VISITAR LA BASÍLICA DE GUADALUPE

El cantante colombiano, una de las figuras más influyentes del reguetón, apareció entre los peregrinos que abarrotan el recinto mariano en los días previos al 12 de diciembre. Ahí, no sólo contempló la imagen de la Virgen, sino que también compró tres medallas religiosas verde, rosa y amarilla adquiridas en los alrededores del templo, presumidas con orgullo en un video que él mismo compartió en sus redes sociales.

"Ayer visité a la Virgencita de Guadalupe. Feliz siempre de estar en México. ¡Vuelvo pronto! 2026", escribió el artista, acompañando el mensaje con imágenes dentro del santuario y fotografías de los recuerdos que adquirió durante su recorrido por el Tepeyac.

Ayer visité a la Virgencita de Guadalupe Feliz siempre de estar en Mexico ¡Vuelvo pronto! 2026 https://t.co/irUOV8xapf pic.twitter.com/SsRnYKq8Vb — J BALVIN (@JBALVIN) December 10, 2025

La visita del intérprete se dio justo en los días de mayor afluencia al recinto religioso más importante del país, cuando miles de devotos llegan desde distintos rincones de México para conmemorar las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en 1531. Misas, danzas tradicionales, cantos, veladoras y una atmósfera de celebración invaden los alrededores de la Basílica, convirtiendo la zona en un punto de encuentro para familias, comerciantes y peregrinos.

Las imágenes del cantante dentro del templo y caminando entre los creyentes generaron una ola de comentarios de sorpresa y admiración. Muchos usuarios en redes destacaron la sencillez del cantante y su conexión con la cultura mexicana, especialmente al mostrarse devoto en una de las fechas más significativas del calendario católico nacional.

Para millones de mexicanos, la Virgen de Guadalupe es símbolo de fe, identidad y unión. En ese contexto, la visita de J Balvin más allá del impacto mediático se suma a la marea de devoción que caracteriza estas fechas y lo acerca aún más al público latino, reforzando su imagen no sólo como estrella global del género urbano, sino como un artista que abraza tradiciones y símbolos profundamente arraigados en México.