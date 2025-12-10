Bad Bunny sorprende al aparecer de incógnito en la Arena México antes de sus conciertos

La llegada de Bad Bunny a la Ciudad de México no pasó desapercibida. A tan solo horas de iniciar con los primeros conciertos de su gira “Debí Tirar Más Fotos” en el Estadio GNP Seguros, el artista puertorriqueño decidió darse una escapada a uno de los recintos más emblemáticos de la capital: la Arena México, donde asistió a una función de lucha libre intentando pasar desapercibido entre el público.

Su presencia, aunque inicialmente inadvertida, se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales.

BAD BUNNY SORPRENDE AL APARECER DE INCÓGNITO EN LA ARENA MÉXICO

Con una sudadera holgada, capucha y la icónica máscara de Místico, el ‘conejo malo’ se dejó ver en la llamada “Catedral de la Lucha Libre”, sorprendiendo a los asistentes que pronto comenzaron a especular sobre su presencia.

Minutos después, el propio Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó que, efectivamente, se trataba de Benito Martínez.

“El multigalardonado Bad Bunny vivió de cerca La Mejor Lucha Libre del Mundo… ¡y luciendo nada menos que la máscara del Rey de Plata y Oro, Místico!”, publicó el CMLL, validando la visita del artista a uno de los recintos más emblemáticos de la capital.

ASÍ FUE SU VISITA EN LA ARENA MÉXICO

Videos compartidos en redes muestran a Bad Bunny caminando agachado y rodeado de varios miembros de su equipo, quienes lo guiaron hasta su asiento en primeras filas. Desde ahí, disfrutó la función como cualquier fan: aplaudió, grabó y tomó fotos del espectáculo arriba del ring.

Al finalizar la función, el cantante fue escoltado hasta el estacionamiento, donde abordó rápidamente una camioneta negra. Para entonces, varios asistentes ya lo habían reconocido y comenzaron a gritarle por su nombre.

EL HISTORIAL DE BAD BUNNY EN LA LUCHA LIBRE

Aunque su presencia tomó por sorpresa a más de uno, el gusto de Bad Bunny por la lucha libre es bien conocido. En múltiples entrevistas ha contado que es fan desde la infancia y que ha integrado referencias de este deporte en sus canciones, como en “Booker T”.

Su pasión lo llevó incluso a entrenar profesionalmente para debutar en WWE. En 2021 participó en el Royal Rumble tras interpretar su tema “Booker T” y enfrentó en el ring a The Miz y John Morrison. Ese mismo año fue parte de WrestleMania 37, experiencia que calificó como “el mejor día de su vida”.

Desde entonces, el artista ha participado en varios eventos, entre ellos Backlash 2023 en Puerto Rico, una de sus presentaciones más aclamadas en la lucha libre.