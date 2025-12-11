Chayanne regresa a Hermosillo: Tendrá concierto en el Estadio Fernando Valenzuela en abril de 2026

Hermosillo está a punto de revivir una de las emociones musicales más grandes de los últimos años. Después de más de una década sin presentarse en la capital sonorense, Chayanne, uno de los máximos referentes del pop latino y figura entrañable para varias generaciones, confirmó su regreso como parte de su gira internacional “Bailemos Otra Vez Tour 2026”.

El concierto, programado para el 30 de abril de 2026, tendrá como sede el Estadio de Béisbol Fernando Valenzuela, un espacio que promete quedarse corto ante la euforia de miles de fanáticos.

CHAYANNE REGRESA A HERMOSILLO

La noticia se confirmó este jueves 11 de diciembre y de inmediato desató entusiasmo entre sus seguidores, quienes llevan más de una década esperando su regreso.

El anuncio llega tras el éxito rotundo que el cantante puertorriqueño obtuvo en su última visita a México en 2024, cuando llenó recintos como la Arena Ciudad de México y el Auditorio Telmex, acumulando múltiples sold outs que reafirmaron su vigencia, popularidad y conexión con el público mexicano.

Con más de 40 años de trayectoria, Chayanne se mantiene como uno de los pilares de la música en español gracias a clásicos como “Tiempo de Vals”, “Salomé”, “Torero”, “Dejaría Todo” y “Un Siglo Sin Ti”. Su energía en el escenario, su carisma y su constante presencia en la cultura pop lo han convertido en un ícono generacional cuya música une a jóvenes y adultos por igual.

BOLETOS Y PUNTOS DE VENTA

La presentación es organizada por GNP Seguros y cuenta con el patrocinio de Banamex. Los boletos estarán a la venta a través de Boletea y en puntos autorizados como el Hotel Araiza Hermosillo. Hasta ahora, no se ha dado a conocer la fecha exacta en que iniciará la venta.

Todo apunta a que será una noche inolvidable, con baile, nostalgia y un estadio lleno en la que Chayanne volverá a conquistar a Hermosillo.