Farándula

¿Son idénticos? Carlos Rivera presume su nueva figura en el Museo de Cera

La inauguración de la réplica del cantante en el museo capitalino marcó un momento importante en su carrera, acompañado por declaraciones emotivas

Dic. 11, 2025
La réplica de Carlos Rivera ya forma parte de la colección permanente del Museo de Cera, atrayendo a admiradores del artista.

Carlos Rivera se ha convertido en uno de los artistas más destacados de México y uno de los egresados más exitosos del reality La Academia. Tras una trayectoria llena de logros tanto en la música como en el teatro musical, el cantante sumó un nuevo reconocimiento con la inauguración de su figura en el Museo de Cera de la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, especialmente en Instagram, el intérprete compartió videos del momento exacto en que se presentó oficialmente su réplica, la cual ahora forma parte de la colección del histórico museo ubicado en la capital.

DE LA ACADEMIA A UNA FIGURA EN EL MUSEO DE CERA

Durante la ceremonia, Rivera conversó con la prensa y expresó la enorme emoción que le provocó ver por primera vez su figura terminada. Señaló que este homenaje representa un momento muy significativo en su carrera, no solo por su relevancia artística, sino también por lo que significa para su familia y su público.

El cantante recordó la importancia que tiene para él su trabajo en proyectos que marcaron su carrera. Incluso habló de lo que representa para su hijo, escuchar sus canciones en películas como Coco o su interpretación en El Rey León.

"Un día le voy a poner esa película y él va a escuchar a su papá haciendo un león, lo de Coco, y curiosamente son sus canciones favoritas. Él adora Coco y son cosas que no te imaginabas que te iban a emocionar", expresó.

LA EMOCIÓN DEL ARTISTA Y EL VÍNCULO CON SUS SEGUIDORES

Carlos Rivera, originario de Huamantla, Tlaxcala, ha cautivado al público desde que ganó el concurso de talento televisivo que lo lanzó a la fama. Su salto a los escenarios teatrales fue inmediato, protagonizando exitosos musicales como La Bella y la Bestia, ¡Mamma Mia!, montaje que lo proyectó internacionalmente con temporadas en México y España.

Rivera consolidó una sólida carrera en la música pop con múltiples giras internacionales, discos multiplatino y colaboraciones con artistas como Maluma, Becky G, Reik, Yuri, Abel Pintos y José Luis Perales. Su estilo vocal, su disciplina y su cercanía con los fans lo han convertido en un referente de la música latina contemporánea.

Su presencia en el Museo de Cera simboliza la huella que ha dejado en la cultura popular mexicana y en la industria del espectáculo, donde su evolución artística continúa generando impacto.

Su figura en cera no solo reconoce su éxito acumulado en más de 20 años de trayectoria, sino también su influencia en nuevas generaciones de artistas que ven en él un ejemplo de perseverancia y crecimiento constante.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
