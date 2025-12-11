Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan al mundo de ‘Los juegos del hambre’ en 2026

La franquicia de Los juegos del hambre volverá a encender la emoción de los fans en 2026 con Hunger Games: Sunrise on the Reaping, una nueva entrega que, pese a ser una precuela, traerá de vuelta a dos de sus protagonistas más queridos: Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson.

De acuerdo con Deadline, ambos actores aparecerán nuevamente como Katniss Everdeen y Peeta Mellark gracias a una justificación canónica incluida por Suzanne Collins en la novela que inspira esta película.

JENNIFER LAWRENCE Y JOSH HUTCHERSON REGRESAN

Aunque la historia se sitúa 24 años antes de los sucesos de la primera entrega, Collins escribió una escena en la que Katniss y Peeta, ya adultos, escuchan a Haymitch Abernathy narrar su experiencia en los 50º Juegos del Hambre, conocidos como el “Segundo Vasallaje de los Veinticinco”.

Este recurso narrativo permite que Lawrence y Hutcherson regresen de manera orgánica al universo que los catapultó a la fama, para delicia de millones de seguidores.

La cinta se centrará justamente en esos Juegos del Hambre, donde un joven Haymitch interpretado ahora por Joseph Zada tuvo que enfrentarse a reglas más crueles que en cualquier otra edición. Con apenas 16 años, el tributo del Distrito 12 logró sobrevivir a una arena diseñada para quebrar hasta a los competidores más ingeniosos.

El anuncio coincide con un gran momento en las carreras de sus protagonistas originales. Josh Hutcherson acaba de estrenar Five Nights at Freddy’s 2, mientras que Jennifer Lawrence suma su séptima nominación al Globo de Oro por Die My Love.

¿CUÁNDO REGRESARÁN A LA PANTALLA?

Ambos volverán a compartir pantalla el próximo 20 de noviembre de 2026, fecha programada para el estreno de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

Una coincidencia cinematográfica que pocos esperaban y que promete revivir la emoción de una de las sagas más exitosas de la última década.