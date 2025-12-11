¡Sí se parecen! Carlos Rivera devela su figura en el Museo de Cera

Carlos Rivera continúa cumpliendo sueños y celebrando un nuevo logro en su carrera, pues ahora develó su figura en el Museo de Cera de la Ciudad de México.

Con emoción, el cantante compartió en sus redes sociales que su primera visita al recinto fue cuando tenía apenas 12 años, durante una excursión escolar, sin imaginar que algún día estaría entre las personalidades que han hecho historia.

"Probablemente nunca imaginé algún día estar junto con todos estos personajes... Me siento muy honrado por esta distinción que queda como testimonio de más de 20 años dejando mi corazón en lo que más amo", escribió.

ALGO DIFÍCIL DE EXPLICAR, DIJO

El intérprete acudió al evento luciendo emocionado y orgulloso al ver la escultura que replica su imagen. Ante los medios, agradeció al museo y a todos los involucrados en este reconocimiento. "Es una sensación extraña y difícil de explicar lo que es para mí estar en el Museo de Cera...", expresó mientras posaba junto a su figura.

Durante una entrevista para el programa Hoy, Rivera habló sobre su pasión por los escenarios y lo afortunado que se siente de poder elegir proyectos que le brindan paz y felicidad. "Siempre termino haciendo lo que mi corazón me dice... lo que más disfruto son mis conciertos", comentó.

DEDICA EL LOGRO A SU ESPOSA E HIJO

El cantante también dedicó unas palabras llenas de cariño a su esposa, Cynthia Rodríguez, reconociendo el papel fundamental que ha tenido en su camino profesional y personal.

"Tener a alguien que construye contigo, que camina contigo... hay cosas que puedo hacer gracias a que ella está, especialmente ahora que tenemos un hijo", dijo conmovido. Rivera reiteró que muchos de sus triunfos se los dedica tanto a Cynthia como a su pequeño León, quienes representan su mayor inspiración.