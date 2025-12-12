Impacta en redes la imagen de una mujer con sorprendente parecido a Jenni Rivera

A 13 años de la trágica muerte de Jenni Rivera, su figura continúa siendo una de las más queridas y recordadas dentro del regional mexicano. La cantante, quien falleció el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo, dejó un legado musical que sigue marcando a nuevas generaciones.

Esa enorme presencia volvió a manifestarse esta semana, cuando la imagen de una mujer en San Luis Potosí desató furor entre los internautas debido a su impresionante parecido físico con la llamada "Diva de la Banda".

SORPRENDENTE PARECIDO A JENNI RIVERA

La fotografía, que se difundió rápidamente en Facebook y otras plataformas, habría sido tomada en Matehuala, específicamente en la ventanilla de un hospital. En ella se observa a una mujer que, a simple vista, recuerda fuertemente a Jenni Rivera por sus facciones, peinado y expresión.

Miles de usuarios en redes sociales comenzaron a reaccionar, compartiéndola y comentando lo mucho que se asemeja a la intérprete de "No llega el olvido", lo que llevó a que la imagen se viralizara en cuestión de horas.

La publicación generó una ola de comentarios: desde quienes aseguraron que el parecido es "idéntico" hasta quienes bromearon con la situación. Otros usuarios consideraron que podría tratarse de una fotografía generada con inteligencia artificial.

El parecido ha sido tan impactante que, incluso, algunos internautas revivieron los rumores infundados que desde hace años circulan sobre una supuesta supervivencia de la artista, pese a que su fallecimiento fue confirmado oficialmente en 2012. Estas teorías, impulsadas principalmente en redes sociales, suelen resurgir cada aniversario luctuoso o cuando aparece contenido que recuerda su imagen.

Jenni Rivera falleció el 9 de diciembre de 2012, a los 43 años, cuando el avión en el que viajaba rumbo a Toluca se desplomó sobre la Sierra Madre Oriental. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo y a sus fans, pues ninguno de los pasajeros sobrevivió.

Hoy, 13 años después, la viralidad de esta imagen confirma que el cariño hacia la "Mariposa de Barrio" sigue tan vigente como siempre, al grado de que cualquier rastro de semejanza continúa despertando nostalgia, sorpresa y conversación entre sus seguidores.