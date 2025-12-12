VIDEO | Chikilin de la patrulla espiritual exhibe a policías que lo extorsionaron

Un video difundido en TikTok ha generado indignación y debate en redes sociales luego de que un integrante de la llamada "patrulla espiritual", conocido como Chiquilín, denunciara públicamente a policías municipales por una presunta extorsión ocurrida en el Boulevard 2000, a la altura de los túneles.

La denuncia punta a un retén donde, según el testimonio, los agentes habrían despojado de dinero en efectivo a un ciudadano y a un mecánico que lo acompañaba.

LA DENUNCIA QUE ENCENDIÓ LAS REDES

De acuerdo con lo narrado en el video, la víctima identificada como Ramón fue detenida en un retén instalado por policías municipales. En ese punto, presuntamente le habrían quitado mil 200 dólares y mil pesos en efectivo. Además, el mecánico que viajaba con él habría sido despojado de otros 4 mil pesos.

En el video, Chiquilín señala que este tipo de hechos no serían aislados y asegura que no es la primera vez que ocurren situaciones similares en la zona, lo que ha generado preocupación entre automovilistas y ciudadanos que transitan frecuentemente por el Boulevard 2000.

ULTIMÁTUM PÚBLICO Y EXIGENCIA DE DEVOLUCIÓN

El denunciante lanzó un mensaje directo a uno de los presuntos responsables, a quien identifica como "Ramón", exigiendo la devolución íntegra del dinero. En el video se establece un plazo concreto: hasta las 7 de la mañana del día siguiente para regresar los mil 200 dólares y el dinero del mecánico en la clínica de Elegido Matamoros.

Asimismo, advierte que, de no cumplirse con la devolución, hará pública la identidad del agente, su patrulla y otros detalles, lo que ha sido interpretado por muchos usuarios como una medida de presión ante la falta de confianza en los canales formales de denuncia.

REACCIONES Y SEÑALAMIENTOS EN REDES SOCIALES

La grabación muestra el paso de patrullas municipales en la zona, lo que incrementó la tensión del mensaje y provocó miles de reacciones en redes sociales. Usuarios expresaron su enojo, compartieron experiencias similares y exigieron una investigación a fondo por parte de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado de una postura oficial por parte de la corporación señalada, aunque el video continúa circulando y sumando reproducciones.

EXIGEN INVESTIGACIÓN Y TRANSPARENCIA

El caso ha reavivado la discusión sobre presuntos abusos de autoridad y extorsiones en retenes, así como la necesidad de mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas. Ciudadanos piden que se investigue lo ocurrido y que, de confirmarse los hechos, se sancione a los responsables conforme a la ley.

Mientras tanto, el video sigue siendo un reflejo del hartazgo social y del uso de las redes como una herramienta para visibilizar denuncias que, de otra forma, muchas veces no encuentran respuesta.