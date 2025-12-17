¿Dormir y aprender están conectados? Esto dice la ciencia al respecto

Dormir no es solo una pausa para el cuerpo. Mientras descansamos, el cerebro permanece activo y realiza tareas fundamentales para la memoria y el aprendizaje. La ciencia ha llegado a una conclusión clara: un buen sueño es indispensable para recordar mejor y para adquirir nuevos conocimientos con mayor facilidad.

QUÉ SUCEDE EN EL CEREBRO DURANTE EL SUEÑO

Durante la noche, el cerebro se dedica a procesar lo vivido durante el día. Esta labor ocurre en gran medida en el hipocampo, una zona clave para la memoria reciente. Ahí se revisa la información aprendida y se define qué datos valen la pena conservar.

Las investigaciones señalan que, mientras dormimos, los recuerdos se fortalecen y se ordenan. En este proceso, la información se traslada del hipocampo a la neocorteza, donde queda almacenada a largo plazo. Cuando el descanso es insuficiente, este mecanismo no se completa de forma adecuada.

DORMIR NO SOLO AYUDA A RECORDAR

El sueño no cumple únicamente la función de consolidar recuerdos. También deja al cerebro en mejores condiciones para aprender al día siguiente. Durante la noche, las conexiones neuronales se reorganizan, lo que facilita la adquisición de nuevos conocimientos.

Un estudio realizado en 2025 por la Universidad de Cornell demostró que la estimulación cerebral durante el sueño puede fortalecer recuerdos frágiles. Este efecto se produce gracias a unas señales llamadas "ondas agudas", que ayudan a transferir experiencias recientes a la memoria de largo plazo.

LA IMPORTANCIA DE LAS FASES DEL SUEÑO Y LA RESPIRACIÓN

Otras investigaciones, desarrolladas en Alemania, Estados Unidos y la Universidad de Michigan, revelaron que el ritmo de la respiración durante el sueño coordina distintas actividades cerebrales. Entre ellas se encuentran las ondas lentas, los husos del sueño y las llamadas "sharp waves".

Los científicos explican que el sueño no REM y el sueño REM actúan de manera complementaria. El primero refuerza los recuerdos, mientras que el segundo evita que se mezclen entre sí. Gracias a esta secuencia, la memoria se mantiene clara y el cerebro queda listo para aprender cosas nuevas.

QUÉ OCURRE CUANDO NO SE DUERME LO SUFICIENTE

La falta de descanso tiene consecuencias evidentes. Dormir poco dificulta la consolidación de la información y reduce la capacidad para adquirir nuevas habilidades. El cerebro pierde eficiencia para organizar recuerdos y adaptarlos a diferentes contextos.

Aunque durante décadas se popularizó la idea de que se puede aprender mientras se duerme, la evidencia científica no respalda esta creencia. El sueño ayuda a reforzar lo ya aprendido, pero no permite adquirir conocimientos totalmente nuevos desde cero.

¿ES POSIBLE APRENDER DORMIDO? LA POSTURA DE LA CIENCIA

Según reportes de la BBC, los primeros estudios sobre el llamado "aprendizaje durante el sueño" surgieron en la década de 1950. Investigadores como Charles Simon y William Emmons comprobaron que escuchar información mientras se duerme no genera aprendizaje nuevo.

Actualmente, los neurocientíficos coinciden en que el cerebro puede recibir estímulos durante el sueño, pero solo para fortalecer recuerdos existentes. Susanne Diekelmann, investigadora de la Universidad de Tubinga, explica que el descanso nocturno "estabiliza los recuerdos y los integra en una red de memoria a largo plazo".

EL CEREBRO TAMBIÉN SE PREPARA PARA EL FUTURO

Un estudio publicado en Nature Communications, encabezado por la Universidad de Toyama, amplió esta visión. Los científicos observaron que, mientras algunas neuronas consolidan recuerdos pasados, otras se activan para facilitar aprendizajes futuros.

El profesor Kaoru Inokuchi señaló que esta actividad simultánea permite integrar lo ya aprendido con lo que vendrá después. El cerebro no comienza desde cero cada día, sino que aprovecha las estructuras que se fortalecen durante el sueño.

DORMIR BIEN MEJORA EL RENDIMIENTO DIARIO

La duración y la calidad del descanso influyen directamente en el aprendizaje. Investigaciones de la Universidad del Sur de Australia encontraron que dormir al menos ocho horas mejora la memoria y facilita el recuerdo de palabras y reglas gramaticales complejas.

El investigador Zachariah Cross explicó que este beneficio está relacionado con la sincronización entre las ondas cerebrales lentas y los husos del sueño durante la fase NREM. Su colega Scott Coussens destacó que estos hallazgos son especialmente relevantes para personas con dificultades cognitivas o trastornos del lenguaje.

POR QUÉ EL SUEÑO ES CLAVE EN LA VIDA COTIDIANA

La evidencia científica es contundente. Interrumpir el sueño afecta la memoria reciente y reduce la capacidad de aprender en el futuro. Dormir bien no es un lujo, sino una herramienta esencial para mejorar el desempeño académico, laboral y personal.

La ciencia confirma que el sueño no es tiempo perdido. Es un periodo de intensa actividad cerebral en el que se fortalecen recuerdos, se organizan ideas y se prepara el camino para aprender mejor al día siguiente. Dormir sigue siendo una necesidad básica para el desarrollo intelectual y la vida diaria.