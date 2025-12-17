¿Qué debo hacer para ser uno de los invitados a "la casita" de Bad Bunny?

Ciudad de México vive una de las etapas más memorables de la gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny. Más allá de sus éxitos musicales y la energía de sus presentaciones, uno de los elementos más comentados por fans y medios es "La Casita".

QUÉ ES "LA CASITA" Y QUÉ REPRESENTA

Se trata de una réplica inspirada en una vivienda tradicional puertorriqueña, concebida para evocar la identidad cultural de su tierra natal y trasladar esa sensación de comunidad íntima a sus conciertos. La idea original surgió durante su residencia en Puerto Rico, donde esta casa fue uno de los elementos visuales y emocionales más importantes del espectáculo.

En los conciertos, funciona como un segundo escenario dentro del show principal. Está diseñada con colores vibrantes y detalles que recuerdan a una casa caribeña, con una cocina convertida en barra, sofás y elementos decorativos puertorriqueños. Esta construcción permite momentos más cercanos e íntimos con el público, en contraste con la escala masiva del escenario principal. Cuando Bad Bunny se traslada a este espacio durante la presentación, interpreta versiones relajadas o acústicas de algunas canciones, y en ocasiones convive con invitados.

INVITADOS FAMOSOS EN "LA CASITA" EN CDMX

Entre los invitados que han subido a este segundo escenario se encuentran reconocidos actores mexicanos como Diego Boneta, Ana de la Reguera, Renata Notni, Penélope Cruz, LeBron James, Javier Bardem y Kylian Mbappé también formaron parte de estos momentos especiales, lo que ha contribuido a convertir "La Casita" en un elemento viral y muy esperado por los fans.

¿Qué debes hacer para ser uno de los invitados a la casita de Bad Bunny?