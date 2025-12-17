  • 24° C
Viral

¿Qué debo hacer para ser uno de los invitados a "la casita" de Bad Bunny?

Combina experiencia musical, interacción con invitados y conexión cultural, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados de sus shows.

Dic. 17, 2025
Réplica inspirada en una vivienda tradicional puertorriqueña
Réplica inspirada en una vivienda tradicional puertorriqueña

Ciudad de México vive una de las etapas más memorables de la gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny. Más allá de sus éxitos musicales y la energía de sus presentaciones, uno de los elementos más comentados por fans y medios es "La Casita".

QUÉ ES "LA CASITA" Y QUÉ REPRESENTA

Se trata de una réplica inspirada en una vivienda tradicional puertorriqueña, concebida para evocar la identidad cultural de su tierra natal y trasladar esa sensación de comunidad íntima a sus conciertos. La idea original surgió durante su residencia en Puerto Rico, donde esta casa fue uno de los elementos visuales y emocionales más importantes del espectáculo.

En los conciertos, funciona como un segundo escenario dentro del show principal. Está diseñada con colores vibrantes y detalles que recuerdan a una casa caribeña, con una cocina convertida en barra, sofás y elementos decorativos puertorriqueños. Esta construcción permite momentos más cercanos e íntimos con el público, en contraste con la escala masiva del escenario principal. Cuando Bad Bunny se traslada a este espacio durante la presentación, interpreta versiones relajadas o acústicas de algunas canciones, y en ocasiones convive con invitados.

INVITADOS FAMOSOS EN "LA CASITA" EN CDMX

Entre los invitados que han subido a este segundo escenario se encuentran reconocidos actores mexicanos como Diego Boneta, Ana de la Reguera, Renata Notni, Penélope Cruz, LeBron James, Javier Bardem y Kylian Mbappé también formaron parte de estos momentos especiales, lo que ha contribuido a convertir "La Casita" en un elemento viral y muy esperado por los fans.

imagen-cuerpo

¿Qué debes hacer para ser uno de los invitados a la casita de Bad Bunny?

  • Compra boletos VIP o paquetes especiales: Muchos conciertos ofrecen experiencias VIP que incluyen acceso a zonas exclusivas o encuentros especiales. Revisa los sitios oficiales de venta de boletos o el fan club de Bad Bunny.
  • Sigue sus redes sociales y fan clubs: A veces se anuncian invitados especiales o dinámicas para fans en Instagram, Twitter o TikTok. Estar al tanto puede darte ventajas si se lanzan concursos o sorteos.
  • Participa en concursos y promociones: Algunas marcas o patrocinadores de la gira realizan sorteos para que los fans puedan entrar a áreas exclusivas o conocer al artista.
  • Conéctate con medios o influencers: Algunos medios de comunicación, emisoras de radio o influencers asociados con el tour pueden ofrecer invitaciones a eventos privados o encuentros especiales.
  • Networking en la industria musical: Personas que trabajan en la producción, staff del artista o medios suelen tener acceso a estos espacios. Si estás relacionado con la industria, las oportunidades aumentan.
Fernanda Rodríguez
