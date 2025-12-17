¿Qué debo hacer para ser uno de los invitados a "la casita" de Bad Bunny?

Ciudad de México vive una de las etapas más memorables de la gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny. Más allá de sus éxitos musicales y la energía de sus presentaciones, uno de los elementos más comentados por fans y medios es "La Casita".
QUÉ ES "LA CASITA" Y QUÉ REPRESENTA
Se trata de una réplica inspirada en una vivienda tradicional puertorriqueña, concebida para evocar la identidad cultural de su tierra natal y trasladar esa sensación de comunidad íntima a sus conciertos. La idea original surgió durante su residencia en Puerto Rico, donde esta casa fue uno de los elementos visuales y emocionales más importantes del espectáculo.
En los conciertos, funciona como un segundo escenario dentro del show principal. Está diseñada con colores vibrantes y detalles que recuerdan a una casa caribeña, con una cocina convertida en barra, sofás y elementos decorativos puertorriqueños. Esta construcción permite momentos más cercanos e íntimos con el público, en contraste con la escala masiva del escenario principal. Cuando Bad Bunny se traslada a este espacio durante la presentación, interpreta versiones relajadas o acústicas de algunas canciones, y en ocasiones convive con invitados.
INVITADOS FAMOSOS EN "LA CASITA" EN CDMX
Entre los invitados que han subido a este segundo escenario se encuentran reconocidos actores mexicanos como Diego Boneta, Ana de la Reguera, Renata Notni, Penélope Cruz, LeBron James, Javier Bardem y Kylian Mbappé también formaron parte de estos momentos especiales, lo que ha contribuido a convertir "La Casita" en un elemento viral y muy esperado por los fans.
¿Qué debes hacer para ser uno de los invitados a la casita de Bad Bunny?
- Compra boletos VIP o paquetes especiales: Muchos conciertos ofrecen experiencias VIP que incluyen acceso a zonas exclusivas o encuentros especiales. Revisa los sitios oficiales de venta de boletos o el fan club de Bad Bunny.
- Sigue sus redes sociales y fan clubs: A veces se anuncian invitados especiales o dinámicas para fans en Instagram, Twitter o TikTok. Estar al tanto puede darte ventajas si se lanzan concursos o sorteos.
- Participa en concursos y promociones: Algunas marcas o patrocinadores de la gira realizan sorteos para que los fans puedan entrar a áreas exclusivas o conocer al artista.
- Conéctate con medios o influencers: Algunos medios de comunicación, emisoras de radio o influencers asociados con el tour pueden ofrecer invitaciones a eventos privados o encuentros especiales.
- Networking en la industria musical: Personas que trabajan en la producción, staff del artista o medios suelen tener acceso a estos espacios. Si estás relacionado con la industria, las oportunidades aumentan.