  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 17 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

¿Atole de Chokis? La receta viral que está conquistando TikTok y es perfecta para el invierno

Esta bebida combina la textura tradicional del atole con el gusto de las galletas de chispas de chocolate, utilizando ingredientes accesibles

Dic. 17, 2025
¿Atole de Chokis? La receta viral que está conquistando TikTok y es perfecta para el invierno

Con la llegada de las bajas temperaturas, las bebidas calientes vuelven a colocarse entre las favoritas de los mexicanos. En medio de esta temporada invernal, una receta tan sencilla como nostálgica ha comenzado a robarse la atención en redes sociales, particularmente en TikTok: el atole de Chokis, una variación moderna del tradicional atole de galleta que combina el sabor del chocolate con la cremosidad de una bebida clásica.

La preparación se ha vuelto viral gracias a su facilidad, al uso de ingredientes accesibles y a ese toque reconfortante que remite a la infancia. Usuarios de la plataforma han compartido videos mostrando paso a paso cómo lograr un atole espeso, dulce y con el inconfundible sabor de las galletas de chispas de chocolate, ideal para acompañar las mañanas frías o las noches de antojo.

LA RECETA VIRAL DE ATOLE DE CHOKIS

INGREDIENTES

  • 150 gramos de galletas Chokis (aproximadamente un paquete pequeño)
  • 1 litro de leche entera
  • 600 ml de agua
  • 1 ramita de canela
  • ¼ de taza de fécula de maíz (maicena)
  • ½ taza de leche evaporada (opcional, para mayor cremosidad)
  • ½ taza de azúcar (ajustar al gusto)

PREPARACIÓN

  • En la licuadora, colocar las galletas Chokis, el litro de leche y la fécula de maíz. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.
  • En una cazuela, hervir el agua junto con el chocolate en polvo y la canela, mezclando constantemente durante varios minutos hasta que el chocolate se disuelva por completo.
  • Una vez integrado, añadir poco a poco la mezcla de galletas, leche y fécula, sin dejar de mover.
  • Cocinar a fuego medio hasta que el atole espese y comience a hervir. Ajustar el azúcar y, si deseas, agregar la leche evaporada para una textura más cremosa.
  • Servir bien caliente.

Este atole de Chokis se disfruta mejor acompañado de pan dulce o incluso de más galletas, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan una bebida diferente, casera y perfecta para combatir el frío. Su éxito en TikTok confirma que, a veces, las recetas más simples son las que logran conquistar a miles.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
¿Qué debo hacer para ser uno de los invitados a la casita de Bad Bunny?
Viral

¿Qué debo hacer para ser uno de los invitados a "la casita" de Bad Bunny?

Diciembre 17, 2025

Combina experiencia musical, interacción con invitados y conexión cultural, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados de sus shows.

Dragon Ball Fighter Z regala estos personajes DLC del hall
Viral

Dragon Ball Fighter Z regala estos personajes DLC del hall

Diciembre 16, 2025

La promoción es por tiempo limitado y se puede reclamar directamente desde el juego, sin necesidad de códigos ni compras adicionales

Rayos X del futuro: científicos de la UNAM logran ver lo invisible con láseres ultrarrápidos
Viral

Rayos X del futuro: científicos de la UNAM logran ver lo invisible con láseres ultrarrápidos

Diciembre 16, 2025

La innovación promete imágenes con resolución de micras y la posibilidad de diferenciar tejidos blandos