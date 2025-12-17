¿Atole de Chokis? La receta viral que está conquistando TikTok y es perfecta para el invierno

Con la llegada de las bajas temperaturas, las bebidas calientes vuelven a colocarse entre las favoritas de los mexicanos. En medio de esta temporada invernal, una receta tan sencilla como nostálgica ha comenzado a robarse la atención en redes sociales, particularmente en TikTok: el atole de Chokis, una variación moderna del tradicional atole de galleta que combina el sabor del chocolate con la cremosidad de una bebida clásica.

La preparación se ha vuelto viral gracias a su facilidad, al uso de ingredientes accesibles y a ese toque reconfortante que remite a la infancia. Usuarios de la plataforma han compartido videos mostrando paso a paso cómo lograr un atole espeso, dulce y con el inconfundible sabor de las galletas de chispas de chocolate, ideal para acompañar las mañanas frías o las noches de antojo.

LA RECETA VIRAL DE ATOLE DE CHOKIS

INGREDIENTES

150 gramos de galletas Chokis (aproximadamente un paquete pequeño)

Chokis (aproximadamente un paquete pequeño) 1 litro de leche entera

600 ml de agua

1 ramita de canela

¼ de taza de fécula de maíz (maicena)

½ taza de leche evaporada (opcional, para mayor cremosidad)

½ taza de azúcar (ajustar al gusto)

PREPARACIÓN

En la licuadora, colocar las galletas Chokis, el litro de leche y la fécula de maíz. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.

Chokis, el litro de leche y la fécula de maíz. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea. En una cazuela, hervir el agua junto con el chocolate en polvo y la canela, mezclando constantemente durante varios minutos hasta que el chocolate se disuelva por completo.

Una vez integrado, añadir poco a poco la mezcla de galletas , leche y fécula, sin dejar de mover.

, leche y fécula, sin dejar de mover. Cocinar a fuego medio hasta que el atole espese y comience a hervir. Ajustar el azúcar y, si deseas, agregar la leche evaporada para una textura más cremosa.

Servir bien caliente.

Este atole de Chokis se disfruta mejor acompañado de pan dulce o incluso de más galletas, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan una bebida diferente, casera y perfecta para combatir el frío. Su éxito en TikTok confirma que, a veces, las recetas más simples son las que logran conquistar a miles.