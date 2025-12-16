  • 24° C
Viral

Rayos X del futuro: científicos de la UNAM logran ver lo invisible con láseres ultrarrápidos

La innovación promete imágenes con resolución de micras y la posibilidad de diferenciar tejidos blandos

Dic. 16, 2025
Será un complemento a la tecnología ya existente.

Un sistema de rayos X capaz de observar detalles microscópicos que hoy son invisibles en una radiografía tradicional está siendo desarrollado por especialistas del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) de la UNAM, en colaboración con la Universidad de Salamanca.

La innovación promete imágenes con resolución de micras y la posibilidad de diferenciar tejidos blandos, un reto histórico para esta tecnología con más de 100 años de antigüedad.

El avance se basa en el uso de pulsos de láser ultracortos y ultraintensos, capaces de generar nuevas fuentes de rayos X con una calidad sin precedentes.

De acuerdo con Camilo Ruiz Méndez, investigador de la Universidad de Salamanca y egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, estos sistemas permiten analizar contrastes de fase y distinguir cómo interactúan los rayos X con distintos materiales biológicos.

"Los equipos tradicionales no pueden diferenciar bien entre tejidos blandos. Con estos nuevos rayos X es posible ver estructuras con muchísima mayor resolución espacial, incluso a escalas de micras, lo que abre la puerta a la microscopía de rayos X", explicó el físico.

imagen-cuerpo

UN COMPLEMENTO A LOS SISTEMAS TRADICIONALES

El proyecto ya cuenta con un prototipo experimental que funciona de manera exitosa en laboratorio, gracias al equipamiento láser del ICAT.

Sin embargo, los especialistas subrayan que no busca reemplazar a los sistemas convencionales, sino complementarlos. Para su aplicación médica será necesario un proceso de maduración, pruebas en ambientes no controlados y validación en entornos como hospitales.

Ruiz Méndez destacó que el ICAT se encuentra a la vanguardia en este tipo de desarrollos, y confió en que México se incorpore de manera progresiva a esta línea de investigación de alto impacto tecnológico y médico.

El avance fue presentado en el marco del Tercer Congreso Estudiantil Interdisciplinario ICAT 2025, un espacio que, según su directora Herlinda Montiel Sánchez, fomenta la interacción entre investigación, desarrollo tecnológico y formación de nuevos científicos, impulsando ideas que podrían transformar la medicina del futuro.

César Leyva
César Leyva
