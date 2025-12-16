Dragon Ball Fighter Z regala estos personajes DLC del hall

Dragon Ball FighterZ sorprendió a su comunidad con un regalo especial de fin de año. Arc System Works anunció un bonus de conexión gratuito que permite a los jugadores desbloquear personajes exclusivos sin costo, como parte de las celebraciones por el programa especial de Dragon Ball que se transmitirá en Japón el 15 de diciembre.

La promoción es por tiempo limitado y se puede reclamar directamente desde el juego, sin necesidad de códigos ni compras adicionales.

PERSONAJES GRATUITOS DISPONIBLES POR TIEMPO LIMITADO

El periodo para obtener este contenido estará activo del 15 al 22 de diciembre de 2025. Durante esos días, los jugadores podrán desbloquear tres personajes especiales para el hall del juego, ideales para personalizar su perfil y destacar en el modo en línea.

Los personajes incluidos en esta promoción son:

Gogeta en su versión Super Saiyajin Blue – Especial 2

en su versión Super Saiyajin Blue – Especial 2 Vegetto en su versión Super Saiyajin Blue – Especial 2

en su versión Super Saiyajin Blue – Especial 2 Son Goku en su forma Ultra Instinct – Especial 2

CÓMO RECLAMAR EL BONUS DENTRO DEL JUEGO

Para obtener estos personajes gratuitos, basta con iniciar sesión en Dragon Ball FighterZ durante el periodo promocional. Una vez dentro, los jugadores deben dirigirse al hall principal y hablar con el NPC de “Información”, ubicado en el centro del área.

Al interactuar con este personaje, el bonus de conexión se activará automáticamente y los avatares quedarán disponibles sin ningún otro requisito.

DISPONIBLE EN TODAS LAS PLATAFORMAS

El contenido gratuito puede reclamarse en todas las versiones del juego, incluyendo PC, PlayStation 4 y PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de Arc System Works por mantener activa a la comunidad de Dragon Ball FighterZ, ofreciendo pequeños incentivos que celebran el cierre de año y refuerzan la presencia del juego entre los fanáticos de la saga.

La recomendación es ingresar al juego cuanto antes para no perder la oportunidad de añadir estos personajes exclusivos a tu colección.