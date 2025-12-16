Martha Higareda revela que estuvo "entre la vida y la muerte"

La actriz y productora mexicana Martha Higareda, regresó a casa después de vivir momentos críticos tras el nacimiento de sus hijas. A través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje de agradecimiento acompañado de cinco fotografías que muestran la recuperación de madre e hijas.

Higareda, reveló que días después del nacimiento de sus gemelas ingresó a la sala de urgencias debido a un aumento alarmante de su presión arterial, que alcanzó los 215 mmHg. Los médicos tardaron casi seis horas en estabilizarla. Tras este episodio, recibió el diagnóstico de preeclampsia, una condición que afecta a algunas mujeres durante el embarazo y se caracteriza por hipertensión y daño a órganos como los riñones o el hígado, representando un riesgo para la madre y el bebé. Debido a esto, fue ingresada de emergencia en dos ocasiones.

El 8 de diciembre, la actriz había anunciado públicamente el nacimiento de sus hijas, señalando que tanto ella como una de las bebés habían enfrentado complicaciones sin especificar los detalles. Ahora, ha compartido la experiencia completa y su profundo agradecimiento por haber salido adelante.

UNA EXPERIENCIA ESPIRITUAL Y MOMENTOS DE FE

Durante su hospitalización, la actriz relató que sentirse al borde de la muerte la llevó a vivir una experiencia espiritual intensa. "Me mostraron lo que pasaría si me quedaba o si me separaba. Y en ese espacio —uno que no puedo explicar completamente— recé. Sé que Dios y el Rosario me salvaron. Mi marido estaba sosteniendo mi mano, y Jesús sostenía mi corazón", compartió Higareda.

La actriz enfatizó que esta experiencia le otorgó una nueva oportunidad de vida, expresando su gratitud hacia su esposo, sus hijas, su familia cercana, amigos y el personal médico que la atendió, incluyendo paramédicos y enfermeras.

AGRADECIMIENTO Y NUEVAS ETAPAS

Martha, ha mantenido una relación cercana con sus seguidores, compartiendo aspectos importantes de su vida privada, desde su compromiso y matrimonio con el escritor Lewis Showes hasta la espera y nacimiento de sus hijas. La reciente experiencia, marcada por la preeclampsia y complicaciones médicas, refuerza su fe y el valor de la vida, según sus declaraciones.

Con esta vivencia, la actriz busca transmitir un mensaje de esperanza y gratitud, recordando la importancia del acompañamiento familiar y el cuidado médico en momentos críticos de la maternidad.