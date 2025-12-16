¿Quiénes son los influencers de Sonora que Forbes puso en la cima del Top Creators 2025?

El talento digital de Sonora volvió a colocarse en el foco nacional e internacional. La revista Forbes México dio a conocer su listado Top Creators 2025, en el que reconoce a los creadores de contenido más influyentes del país y de Latinoamérica. Entre los nombres seleccionados figuran Andrés Johnson, Lupita Villalobos y Robegrill, tres perfiles originarios de Sonora que han logrado construir comunidades sólidas y audiencias globales a través de distintas plataformas digitales.

El ranking se ha convertido en una referencia clave para medir el impacto real de los creadores de contenido, ya que no solo toma en cuenta el número de seguidores, sino también la interacción, la diversidad de formatos y la capacidad de generar proyectos y colaboraciones de alcance internacional.

ANDRÉS JOHNSON Y SU CRECIMIENTO DIGITAL CONSTANTE

Uno de los sonorenses que aparece en el listado es Andrés Johnson, originario de Hermosillo, quien ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años. Su presencia en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube le ha permitido llegar a millones de personas y adaptarse con rapidez a las tendencias del entorno digital.

De acuerdo con los datos compartidos por Forbes, Johnson suma millones de seguidores en redes sociales, lo que lo posiciona como uno de los creadores con mayor alcance dentro de su segmento. Su contenido versátil y enfocado en el entretenimiento ha sido clave para conectar con audiencias de distintas partes del mundo.

LUPITA VILLALOBOS Y EL FENÓMENO DE LAS ALUCINES

Otra figura destacada de Hermosillo, quien forma parte del proyecto de comedia Las Alucines, junto con Kassandra Quezada. Este podcast y canal de entretenimiento se lanzó en 2024 y, en poco tiempo, logró un crecimiento acelerado en plataformas digitales.

La propuesta combina humor, experiencias cotidianas y un estilo cercano que ha logrado captar la atención de millones de seguidores. El éxito del proyecto se refleja en su fuerte presencia en YouTube, TikTok e Instagram, consolidándose como una de las apuestas más sólidas dentro del contenido de comedia en habla hispana.

ROBEGRILL Y SU IMPACTO EN EL CONTENIDO GASTRONÓMICO DIGITAL

Creador especializado en contenido gastronómico y de entretenimiento. Su trabajo ya había sido reconocido por Forbes en la edición anterior, y este año vuelve a figurar gracias a su constante crecimiento y a la fidelidad de su audiencia.

Robegrill ha construido una comunidad internacional a través de recetas, retos culinarios y formatos dinámicos que combinan comida y entretenimiento. Su amplia presencia en redes sociales lo ha convertido en uno de los referentes del contenido gastronómico digital en México.

SONORA Y SU PRESENCIA EN EL PANORAMA DIGITAL

La inclusión de Andrés Johnson, Lupita Villalobos y Robegrill en el Top confirma el peso que el talento sonorense ha ganado en la industria del contenido digital. Su presencia en este listado los coloca junto a otros creadores mexicanos que han marcado tendencia en años recientes y refuerza la idea de que las plataformas digitales se han convertido en una vía real para proyectar talento local a nivel global.

Cada uno, desde su propio estilo y temática, ha logrado construir comunidades sólidas, conectar con millones de personas y adaptarse a las exigencias cambiantes de las plataformas digitales, demostrando que la creatividad y la constancia pueden trascender fronteras. Este reconocimiento también refleja cómo el contenido digital se ha convertido en una industria con impacto real, donde no solo importa la cantidad de seguidores, sino la forma en que se genera interacción, se diversifican formatos y se crean proyectos sostenibles a largo plazo.

El crecimiento de estos creadores muestra que es posible desarrollar carreras exitosas a partir de propuestas auténticas, cercanas y bien definidas, capaces de mantenerse vigentes en un entorno altamente competitivo.