Green Rhino se disculpa: La marca pide perdón tras la polémica sobre la panadería mexicana

La polémica en torno a Richard Hart, reconocido panadero británico, volvió al centro de la conversación pública luego de que ofreciera disculpas por declaraciones pasadas en las que descalificó la cultura del pan en México.

¿QUÉ DIJO RICHARD HART SOBRE LA PANADERÍA EN MÉXICO?

Aunque los comentarios no fueron recientes, sí se reavivaron en 2024, cuando usuarios en redes sociales retomaron fragmentos de una entrevista difundida en abril de ese año en el pódcast PopFoodie Radio.

En ese espacio, Hart afirmó que en México "no existe la cultura del pan", cuestionó la calidad de la harina nacional y calificó al bolillo, reconocido como uno de los productos más cotidianos del país,como "pan feo".

A estas declaraciones se sumó una frase que encendió aún más la molestia: "Ni es pan; es pastel", en referencia al pan dulce mexicano. La circulación del audio provocó una ola de críticas que puso bajo la lupa la manera en que algunos proyectos extranjeros juzgan tradiciones profundamente arraigadas.

CONTROVERSIA Y DISCULPAS DE GREEN RHINO EN CDMX

La controversia coincidió con la apertura de Green Rhino, la nueva panadería de Hart en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, una zona atravesada por procesos de gentrificación y una vigilancia constante por parte de la comunidad local.

El impacto fue inmediato: la cuenta del negocio desactivó los comentarios en Instagram, una señal clara del nivel de enojo y escrutinio público alcanzado. Ante la presión, el panadero difundió un comunicado el lunes en el que ofreció disculpas directas:

"He escuchado la conversación en redes y he leído sus mensajes. Quiero ofrecer una disculpa clara y sincera. Me equivoqué, y lo lamento profundamente", expresó.

En el texto, Hart reconoció que, aunque dice haberse enamorado de la gente y la ciudad desde que se mudó a la capital, sus palabras no reflejaron ese respeto. "Sin embargo, mis palabras no reflejaron ese respeto; en este país soy un invitado y olvidé actuar como tal", admitió.

El panadero también subrayó que es consciente de que una disculpa no basta: "No espero que una disculpa borre el agravio causado, pero sí quiero asumir la responsabilidad de aprender y corregir".

Más adelante, reiteró su compromiso: "Aprenderé de esta lamentable experiencia y me esforzaré por hacerlo mejor cada día".

TRAYECTORIA DE RICHARD HART

Hart reside en la Ciudad de México desde 2023, atraído por un momento clave de la gastronomía nacional. Sin embargo, el peso de la polémica se entiende mejor al considerar la trayectoria de Hart.

Su paso por Tartine Bakery en San Francisco y la cofundación de Hart Bageri en Copenhague, junto al chef René Redzepi, lo consolidaron como una figura influyente de la panadería artesanal contemporánea.

Hoy, ese prestigio se ve cuestionado no por su técnica, sino por la forma en que habló del país donde decidió vivir.

Sin embargo, el episodio dejó una lección clara: en México, el pan no es solo un alimento, es un símbolo cotidiano de identidad y pertenencia. Tras sus disculpas, el reto para el panadero será demostrar, con acciones y no solo palabras, que entiende esa complejidad cultural.