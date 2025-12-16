Pan de Jamón Venezolano: Receta navideña que sorprenderá a todos tus invitados ¡Fácil y delicioso!

El pan de jamón es uno de los elementos más representativos de la mesa navideña venezolana. Su presencia es casi obligada junto a platillos tradicionales como el pernil, el asado negro y la ensalada de gallina. Incluso fuera de la cena de Navidad, este pan se ha convertido en una opción habitual para el desayuno durante las fiestas.

Cada familia conserva su propia versión, ajustando cantidades y métodos según la costumbre y el gusto personal.

UN PAN CON HISTORIA Y RAÍCES CARAQUEÑAS

El origen del pan de jamón se remonta al centro de Caracas, donde, de acuerdo con investigaciones del cronista gastronómico Miro Popic, fue elaborado por primera vez en una panadería capitalina. Con el paso del tiempo, la receta se extendió por todo el país hasta convertirse en un símbolo de la Navidad venezolana.

Con la migración venezolana en distintas partes del mundo, el pan de jamón ha cruzado fronteras y es posible encontrarlo en ciudades como Madrid, Miami o Bogotá, ya sea en panaderías o como producto elaborado de manera artesanal para su venta.

PREPARACIÓN Y RELLENO ES LA CLAVE DEL SABOR

El relleno tradicional está compuesto por jamón, tocineta, aceitunas rellenas de pimentón y pasas. Las proporciones cambian según el gusto de cada familia, e incluso hay quienes incorporan otros ingredientes. Sin embargo, la combinación de sabores dulces y salados es lo que le da al pan de jamón su carácter inconfundible.

CÓMO PREPARAR PAN DE JAMÓN PASO A PASO:

Para iniciar con la masa, en un recipiente pequeño coloca un cuarto de taza de agua tibia, añade una cucharadita de azúcar junto con la levadura y mezcla suavemente. Cubre y deja reposar alrededor de cinco minutos, hasta que la mezcla forme una espuma, señal de que la levadura está activa.



Una vez lista, incorpora esta preparación a la harina junto con la leche en polvo, el resto del agua tibia y el huevo previamente batido. Comienza a amasar y, poco a poco, agrega la mantequilla en porciones pequeñas. Continúa trabajando la masa hasta que quede suave, manejable y no se adhiera a las manos.



Coloca la masa en un recipiente amplio, añade un poco de aceite y gira la masa para que quede cubierta de manera uniforme. Cubre con un paño limpio y deja reposar en un lugar cálido durante 30 a 45 minutos, hasta que aumente su volumen. Mientras tanto, alista los ingredientes que formarán el relleno.



Para el armado, divide la masa en dos partes iguales. En una superficie ligeramente enharinada, estira cada porción con un rodillo hasta obtener un rectángulo. Distribuye de manera uniforme el jamón, la tocineta, las aceitunas y las pasas sobre la masa. Enrolla cuidadosamente, formando un cilindro, y sella la unión presionando suavemente los bordes.



Coloca los panes en una bandeja previamente enharinada, cúbrelos y déjalos reposar nuevamente entre 30 y 40 minutos. Precalienta el horno a 350 grados Fahrenheit.



Antes de hornear, pincha la superficie de los panes con un tenedor para permitir la salida del vapor. Lleva al horno por 20 minutos, retira y barniza con la mezcla de huevo y papelón, luego regresa al horno por 20 minutos adicionales hasta que estén dorados.

Al finalizar la cocción, retira los panes y colócalos sobre una rejilla para que se enfríen. Una vez tibios, corta en rebanadas y disfruta de este tradicional pan navideño.