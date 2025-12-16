Proyecto Escolar: El influencer que enfrenta a políticos mexicanos y lo expulsan de la Cámara de Diputados

El creador de contenido conocido como Proyecto Escolar, identificado en redes sociales como Marco Abarca, se colocó en el centro del debate público tras publicar un video en el que entrevista a legisladores dentro de la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

¿QUIÉN ES PROYECTO ESCOLAR?

Proyecto Escolar es un creador de contenido que se dedica a entrevistas con figuras públicas mediante preguntas inusuales, sátira y confrontación directa. Ha cubierto eventos políticos y sociales como la marcha de la "marea rosa" en 2024 y la reciente movilización de la Generación Z, además de entrevistar a personajes como Sandra Cuevas.

Sus videos acumulan millones de vistas y una fuerte respuesta de apoyo en redes sociales. Para muchos usuarios, su trabajo representa una forma fresca y necesaria de exigir rendición de cuentas.

PROYECTO ESCOLAR: INCOMODANDO POLÍTICOS

El material, que rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, muestra cómo el joven fue expulsado de San Lázaro por guardias de seguridad luego de "incomodar" a distintos políticos con preguntas poco habituales.

La propuesta de Proyecto Escolar es clara: romper con la entrevista política tradicional y formular cuestionamientos que conecten con la curiosidad y frustración ciudadana.

No se trata únicamente de iniciativas de ley o discursos técnicos, sino de hábitos, prioridades, congruencia y responsabilidad pública. En palabras del propio creador, su intención es recordar que "la autoridad no es divina, es prestada".

INCOMODA A MARGARITA ZAVALA, ALITO MORENO, ENTRE OTROS POLÍTICOS

El video completo se divide en dos partes. En la primera, Abarca recorre la Cámara de Diputados y entrevista a figuras como Margarita Zavala, Sergio Mayer y otros legisladores, hasta que es retirado del recinto.

En la segunda, se traslada al Senado, donde logra conversar con Alejandro "Alito" Moreno, presidente nacional del PRI y senador, a quien cuestiona sobre su imagen pública y su papel dentro de un partido que muchos consideran parte de la "vieja guardia".

Uno de los momentos más comentados ocurrió con Margarita Zavala. Proyecto Escolar le preguntó por sus libros favoritos, le pidió recomendar una bebida para jóvenes y luego retomó una polémica previa relacionada con comentarios sobre su esposo, el expresidente Felipe Calderón.

Ante esto, Zavala le solicitó que no la insultara y, según el influencer, advirtió que sería expulsado. Aunque se retiró del lugar, minutos después fue sacado del recinto, presuntamente tras quejas de diputados.

En el Senado, el tono fue similar. A Alito Moreno le lanzó la pregunta sobre ser "uno de los últimos dinosaurios del PRI", a lo que el senador respondió calificándose como un político serio y comprometido.

Otra frase que detonó reacciones fue: "¿Cuánto le ha costado a los mexicanos tu bótox?", un cuestionamiento que, más allá de la forma, puso sobre la mesa el tema de imagen pública y percepción ciudadana en el ejercicio del poder.

Más allá de la polémica, el caso evidencia una demanda social clara: políticos más accesibles, transparentes y dispuestos a responder sin guion. Proyecto Escolar no solo incomodó; abrió una conversación que muchos consideran pendiente.