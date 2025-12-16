  • 24° C
Viral

Árbol navideño se incendia en segundos tras caer pirotecnia en San Vicente

Accidente en celebración causa susto entre familias; respuesta rápida evita mayores riesgos, solo se reportan pérdidas materiales

Dic. 16, 2025
La estructura y la decoración estaban elaborados con materiales altamente inflamables
Un momento de alegría se transformó en alarma durante las celebraciones decembrinas en la plaza de San Vicente, en el municipio de Bahía de Banderas, luego de que el árbol de Navidad instalado en el espacio público se incendiara justo durante su encendido oficial. El incidente ocurrió frente a decenas de familias que se habían reunido para presenciar el evento, lo que provocó escenas de tensión y sorpresa, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

El siniestro se registró pocos minutos después de concluir el acto, el cual finalizó con un espectáculo de fuegos artificiales. De acuerdo con los primeros reportes, una chispa de pirotecnia habría alcanzado la estructura del árbol, provocando una pequeña llama que rápidamente se extendió por los adornos y la decoración.

imagen-cuerpo

EL FUEGO SE PROPAGÓ EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo, tras el encendido de las luces y el lanzamiento de pirotecnia, comenzó a verse fuego entre las ramas del árbol navideño. En cuestión de instantes, las llamas crecieron con rapidez, presuntamente debido a que parte de la estructura y los ornamentos estaban elaborados con materiales altamente inflamables.

La velocidad con la que avanzó el incendio sorprendió a los asistentes, quienes pasaron del entusiasmo al desconcierto en cuestión de segundos, mientras observaban cómo el árbol era consumido casi por completo.

REACCIÓN INMEDIATA DE ASISTENTES Y AUTORIDADES

Varias familias se retiraron del lugar para ponerse a salvo, mientras que algunas personas intentaron controlar el fuego de manera improvisada, arrojando agua para evitar que las llamas se extendieran. Al mismo tiempo, numerosos asistentes comenzaron a grabar lo ocurrido con sus teléfonos celulares, imágenes que rápidamente se difundieron en plataformas digitales.

Elementos de Protección Civil y del cuerpo de Bomberos acudieron a la plaza y lograron sofocar el incendio en poco tiempo. Gracias a su intervención, se evitó que el fuego alcanzara comercios cercanos o representara un mayor peligro para quienes se encontraban en el lugar.

AUTORIDADES CONFIRMAN SOLO DAÑOS MATERIALES

No se descarta que la combinación de pirotecnia y materiales inflamables haya sido el detonante del incendio. El alcalde, Héctor Santana, informó que la situación fue atendida de inmediato y confirmó que únicamente se registraron daños materiales, señaló que el árbol navideño será repuesto y anunció que se reforzarán las medidas de seguridad durante las celebraciones decembrinas. El objetivo es prevenir incidentes similares y garantizar que los eventos públicos se desarrollen en un ambiente seguro para todas las familias.

El hecho dejó una fuerte impresión entre los habitantes de San Vicente, quienes pasaron de la ilusión festiva al asombro en cuestión de segundos, recordando la importancia de extremar precauciones en actos que incluyen pirotecnia y estructuras decorativas.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
