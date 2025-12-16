  • 24° C
Viral

VIDEO|Réplica de la Estatua de la Libertad colapsa por fuertes vientos en Brasil

Imágenes muestran cómo una estructura decorativa se viene abajo tras una tormenta intensa, generando sorpresa entre visitantes y daños materiales

Dic. 16, 2025
El incidente se registró en medio de un día con clima severo, según confirmaron tanto la empresa como autoridades de la zona, no se reportaron personas heridas

La réplica de la Estatua de la Libertad que se encontraba instalada en una tienda de la cadena Havan, en el municipio de Guaíba, colapsó a causa de las fuertes ráfagas de viento que se registraron en el sur de Brasil. El incidente ocurrió durante una jornada marcada por condiciones climáticas adversas y, de acuerdo con información oficial de la empresa y de autoridades locales, no se reportaron personas lesionadas.

La estructura es uno de los elementos más representativos de las tiendas Havan en el país. Según los datos proporcionados por la propia compañía, la estatua tenía una altura aproximada de 24 metros, mientras que el conjunto completo, incluida la base, alcanzaba los 35 metros. Tras el desplome, el área fue acordonada como medida preventiva para evitar riesgos y se informó que los restos serían retirados por personal especializado de la empresa constructora.

imagen-cuerpo

EL MOMENTO DEL DERRUMBE

En videos que comenzaron a circular en redes sociales y medios locales se puede observar cómo la estatua cae sobre el área exterior del establecimiento, empujada por el viento intenso. Las imágenes causaron sorpresa entre los usuarios debido al tamaño de la estructura y la fuerza del temporal. Havan, aseguró que la caída no provocó daños a terceros ni afectaciones graves a la tienda, y destacó que el incidente ocurrió en una zona del estacionamiento donde, por fortuna, no había peatones ni vehículos en ese momento.

Horas antes del colapso, la Defensa Civil del estado de Río Grande do Sul, había emitido una alerta severa por vientos muy fuertes, que superaban los 90 kilómetros por hora. Esta advertencia estuvo vigente durante la tarde del lunes y fue difundida mediante el sistema Cell Broadcast, una herramienta utilizada en Brasil para enviar mensajes de emergencia a la población.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, en Porto Alegre se registraron ráfagas de hasta 83 kilómetros por hora, mientras que en el municipio de Canoas los vientos alcanzaron cerca de 96 kilómetros por hora. Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse alejada de árboles, anuncios espectaculares, postes de electricidad y estructuras altas.

La empresa Havan, informó que la estatua contaba con la documentación técnica correspondiente y que había sido instalada desde la apertura de la tienda en 2020. Tras el incidente, se anunció que se realizará una revisión técnica para determinar las causas exactas del colapso y evaluar el estado de otras estructuras similares que existen en distintas partes del país.

MAL CLIMA AFECTA A LA REGIÓN

Medios locales han reportado daños en viviendas, comercios e infraestructura, además de diversos incidentes provocados por tormentas intensas y vientos fuertes.

Aunque en este caso no se registraron heridos, las autoridades han insistido en la importancia de mantener medidas de prevención, ya que las condiciones meteorológicas podrían continuar y generar situaciones de mayor riesgo. El colapso de esta estructura se ha convertido en un símbolo del impacto que el temporal está teniendo en la región y ha reavivado el llamado a la población para extremar precauciones ante eventos climáticos extremos.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
