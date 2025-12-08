  • 24° C
Policiaca

Tirotean vivienda en Los Amaneceres, al noreste de Ciudad Obregón

El violento episodio dejó daños en la fachada de la casa, así como en un automóvil

Dic. 08, 2025
Durante la medianoche del domingo se activó el código rojo en Ciudad Obregón, lo que movilizó a las corporaciones policiacas hasta la colonia Los Amaneceres.

Fue en calles Rama Blanca entre Cirio y Chirahui, donde sujetos no identificados abrieron fuego en contra de un domicilio en el que se encontraba una mujer que resultó ilesa, ya que se encontraba en una de las habitaciones.

La fachada del inmueble presentó daños a causa de los impactos de bala, al igual que una vagoneta Ford Explorer de color guinda, a la que los proyectiles le quebraron el cristal trasero.

La zona fue resguardada por los uniformados, en tanto que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía se encargó de la búsqueda y recolección de evidencias, para su posterior análisis.

De igual modo, autoridades recorrieron el sector en busca de los responsables, pero no lograron ubicarlos.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

