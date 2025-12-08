Detienen a sujeto con droga en Esperanza, al norte de Ciudad Obregón

A disposición del Ministerio Público del Fuero Común, fue puesto un sujeto tras ser detenido en un operativo encabezado por agentes de la Policía Estatal, con apoyo de la Secretaría de Marina.

Se trata de Víctor "N" de 42 años de edad, quien fue detectado por los oficiales en la colonia Francisco Urbalejo, en la Comisaría de Esperanza, mientras conducía una motocicleta.

Al practicarle una revisión, le encontraron entre sus pertenencias 400 envoltorios de plástico, que en su interior tenían metanfetamina o cristal.

Por tal motivo, el motociclista fue detenido, mientras que los narcóticos fueron decomisados, en apego a los protocolos de investigación.