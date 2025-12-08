  • 24° C
Policiaca

Interceptan cargamento de droga en retén de Querobabi

Los narcóticos iban ocultos en un camión de carga que había salido de Culiacán y se dirigía a Mexicali

Dic. 08, 2025
Más de 300 kilos de narcóticos fueron decomisados por autoridades federales, durante la revisión a un vehículo de carga en el municipio de Opodepe, al norte de Sonora.

El aseguramiento ocurrió en el puesto de revisión Querobabi, sitio al que arribó la unidad motriz, procedente de Culiacán, Sinaloa, y con destino a Mexicali Baja California, misma que transportaba equipos de refrigeración.

Fue durante una inspección al compartimiento de carga, cuando los elementos de la Guardia Nacional y el Ejército detectaron varios paquetes envueltos en plástico, con el narcótico en su interior.

El Gabinete de Seguridad de México dio a conocer que, en total se aseguraron 293.93 kilos de metanfetamina o crystal, 12 kilos de fentanilo, 2.20 kilos de goma de opio; y 10.40 kilos de precursores.

Las drogas, vehículo y conductor, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

