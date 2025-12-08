Vinculan a proceso a José Antonio "N"; habría participado en asesinato de un hombre en Vícam

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de José Antonio "N" por los delitos de homicidio calificado y asociación delictuosa, tras celebrarse audiencia para resolver la situación jurídica del imputado.

Los datos de prueba señalan que el 6 de febrero de 2024, alrededor de las 14:30 horas, el imputado, junto con otras personas, se reunió con la finalidad de cometer un hecho delictivo en la calle Jesús García, entre Yaqui y Severiano Puertas Quintero, en la localidad de Vícam, municipio de Guaymas.

El grupo sorprendió a la víctima, identificada Martín Edgardo "N", sin darle oportunidad de defenderse, al superarlo en número y mediante el uso de armas de fuego. La agresión coordinada derivó en lesiones que le causaron la muerte en el lugar.

Las autoridades establecieron que los participantes actuaron sin jerarquía entre ellos, únicamente con la intención de delinquir, configurando así el delito de asociación delictuosa, además del homicidio calificado.