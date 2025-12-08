  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 8 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Vinculan a proceso a José Antonio "N"; habría participado en asesinato de un hombre en Vícam

Los hechos sucedieron en febrero del 2024, cuando el acusado y otros hombres atacaron a balazos a la víctima

Dic. 08, 2025
Vinculan a proceso a José Antonio "N"; habría participado en asesinato de un hombre en Vícam

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de José Antonio "N" por los delitos de homicidio calificado y asociación delictuosa, tras celebrarse audiencia para resolver la situación jurídica del imputado.

Los datos de prueba señalan que el 6 de febrero de 2024, alrededor de las 14:30 horas, el imputado, junto con otras personas, se reunió con la finalidad de cometer un hecho delictivo en la calle Jesús García, entre Yaqui y Severiano Puertas Quintero, en la localidad de Vícam, municipio de Guaymas.

El grupo sorprendió a la víctima, identificada Martín Edgardo "N", sin darle oportunidad de defenderse, al superarlo en número y mediante el uso de armas de fuego. La agresión coordinada derivó en lesiones que le causaron la muerte en el lugar.

Las autoridades establecieron que los participantes actuaron sin jerarquía entre ellos, únicamente con la intención de delinquir, configurando así el delito de asociación delictuosa, además del homicidio calificado.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Decomisan más de 20 autos durante cateo en Agua Prieta
Policiaca

Decomisan más de 20 autos durante cateo en Agua Prieta

Diciembre 08, 2025

La mayoría de las unidades contaba con reporte de robo en el extranjero; también se incautaron carros blindados, y hasta un "monstruo"

Detienen a sujeto con droga en Esperanza, al norte de Ciudad Obregón
Policiaca

Detienen a sujeto con droga en Esperanza, al norte de Ciudad Obregón

Diciembre 08, 2025

El hombre de 42 años de edad llevaba consigo cientos de envoltorios con metanfetamina o cristal

Tirotean vivienda en Los Amaneceres, al noreste de Ciudad Obregón
Policiaca

Tirotean vivienda en Los Amaneceres, al noreste de Ciudad Obregón

Diciembre 08, 2025

El violento episodio dejó daños en la fachada de la casa, así como en un automóvil