Decomisan más de 20 autos durante cateo en Agua Prieta

Un total de 24 vehículos, de los cuales 18 cuentan con reporte de robo en Estados Unidos, además de varias unidades con blindaje, entre ellas un vehículo tipo "monstruo", fueron decomisadas en Agua Prieta por autoridades que integran la Mesa Estatal de Seguridad, lo que afectó de manera directa a las células criminales que operan en la región fronteriza.

El operativo se realizó a las 02:40 horas del lunes, derivado de una diligencia de cateo solicitada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Entre las unidades aseguradas se encuentran camionetas de reciente modelo, vehículos de alta gama y unidades con modificaciones especiales de blindaje.

Los vehículos quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, quien dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para definir su situación jurídica y, en su caso, coordinar acciones con autoridades del país vecino.