Policiaca

Decomisan más de 20 autos durante cateo en Agua Prieta

La mayoría de las unidades contaba con reporte de robo en el extranjero; también se incautaron carros blindados, y hasta un "monstruo"

Dic. 08, 2025
Un total de 24 vehículos, de los cuales 18 cuentan con reporte de robo en Estados Unidos, además de varias unidades con blindaje, entre ellas un vehículo tipo "monstruo", fueron decomisadas en Agua Prieta por autoridades que integran la Mesa Estatal de Seguridad, lo que afectó de manera directa a las células criminales que operan en la región fronteriza.

El operativo se realizó a las 02:40 horas del lunes, derivado de una diligencia de cateo solicitada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Entre las unidades aseguradas se encuentran camionetas de reciente modelo, vehículos de alta gama y unidades con modificaciones especiales de blindaje.

Los vehículos quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, quien dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para definir su situación jurídica y, en su caso, coordinar acciones con autoridades del país vecino.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

