Bad Bunny sorprende en CDMX con Grupo Frontera y hace vibrar el Estadio GNP en su cuarta fecha

La noche del 15 de diciembre quedó marcada como una de esas experiencias irrepetibles para miles de fanáticos en la Ciudad de México. El Estadio GNP fue escenario de un concierto que mantuvo al público al filo de la emoción de principio a fin, con un Bad Bunny completamente conectado con sus seguidores y un ambiente que confirmaba la magnitud del fenómeno musical que representa el artista puertorriqueño.

Aunque el espectáculo de su cuarta fecha en CDMX estuvo cargado de energía, luces y una producción de alto nivel, uno de los momentos más memorables llegó cuando el cantante urbano sorprendió a los asistentes con la aparición inesperada de Grupo Frontera. La colaboración desató la euforia total en el recinto, consolidándose como uno de los instantes más comentados de la noche.

BAD BUNNY SORPRENDE EN CDMX CON GRUPO FRONTERA

La banda de regional mexicano subió al escenario de manera sorpresiva, acompañada de sus instrumentos, mientras el público comenzaba a reconocer los primeros acordes de "Un x100to", tema que Bad Bunny y Grupo Frontera lanzaron en 2023 y que rápidamente se convirtió en un éxito viral. Durante los primeros segundos, el "Conejo Malo" permaneció inmóvil en el centro del escenario, cediendo todo el protagonismo a sus invitados, lo que aumentó la expectativa y la ovación de los asistentes.

Aunque ambos artistas ya habían compartido escenario durante el festival Coachella 2023, esta fue la primera vez que interpretaron juntos "Un x100to" en un escenario mexicano, un detalle que hizo aún más especial el momento para los fans nacionales. La fusión entre el estilo urbano de Bad Bunny y los sonidos del regional mexicano de Grupo Frontera conectó de inmediato con el público, que coreó la canción de principio a fin.

Desde su lanzamiento, "Un x100to" se posicionó como una de las canciones más virales de 2023, impulsada en gran parte por su popularidad en redes sociales como TikTok, donde miles de usuarios replicaron la letra y el sentimiento de la colaboración.

Este momento formó parte de la dinámica especial que Bad Bunny ha incluido en su DtMF World Tour 2025, en la que detiene brevemente el espectáculo para anunciar una canción "exclusiva" que, según la producción, no se repetirá en ninguna otra fecha. En la Ciudad de México, esa canción fue precisamente "Un x100to", sellando una noche que muchos asistentes ya califican como histórica y que reafirma el vínculo del artista con el público mexicano.