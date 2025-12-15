¿Chris Evans está de regreso como Capitán América? Filtran adelanto de tráiler de Avengers: Doomsday

Recientemente, en un evento de Disney presentó de manera exclusiva el teaser de Avengers: Doomsday a los asistentes de Avatar: Fuego y Ceniza, la tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron, tras esto, en redes sociales empezó a circular un video no autorizado de un adelanto de la película. La filtración, atribuida a un adelanto del tráiler de la próxima película de Marvel Studios, reavivó uno de los rumores más comentados de los últimos meses.

La estrategia buscaba atraer público a las salas de cine, pero en plena era digital la filtración fue inevitable: en cuestión de horas, el video comenzó a circular en distintas plataformas.

¿CHRIS EVANS ESTÁ DE REGRESO COMO CAPITÁN AMÉRICA?

A través de redes sociales, se filtró el adelanto de tráiler de Avengers: Doomsday y rápidamente se volvió viral, en donde se muestra a Chris Evans como Steve Rogers, el Capitán América original, desatando una ola de entusiasmo entre los fanáticos.

Diversos insiders, entre ellos Daniel Richtman, ya habían adelantado desde hace un año la posibilidad del regreso de Chris Evans al UCM. La filtración del teaser refuerza estas versiones y apunta a que el actor tendrá un papel protagónico en la nueva entrega de Avengers, marcando uno de los regresos más esperados por los fans.

Además, el video sugiere que Marvel podría liberar más material promocional antes de que termine diciembre, posiblemente un tráiler completo que ofrezca mayores pistas sobre la trama y el alcance de esta nueva fase del universo de superhéroes.

FILTRAN ADELANTO DEL TRÁILER DE AVENGERS: DOOMSDAY

Aunque Marvel Studios no ha emitido un anuncio oficial, el adelanto filtrado dejó poco espacio para las dudas. En él, se observa a Steve Rogers llegar en su clásica motocicleta a su antiguo hogar. Tras abrir un viejo baúl, saca el mismo traje que utilizó en Avengers: Endgame, en una escena cargada de nostalgia para los seguidores de la saga.

El momento más sorprendente llega al final del teaser, cuando se revela que Steve Rogers tuvo un hijo con Peggy Carter, un giro narrativo que abre múltiples interrogantes sobre el rumbo de la historia.

FECHA DE ESTRENO CONFIRMADA

A diferencia del tráiler, la fecha de estreno sí es oficial. Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, según confirmaron Marvel Studios y Disney. La cinta se perfila como uno de los pilares en la estrategia del estudio para recuperar el entusiasmo del público y consolidar una nueva era para la franquicia.

Mientras Marvel mantiene silencio sobre la autenticidad del material filtrado, los fans permanecen atentos a cualquier anuncio que confirme o desmienta el regreso definitivo de Steve Rogers.