Avengers Doomsday ¿ya terminó el rodaje de la cinta? Esto es lo que se sabe

Uno de los estrenos más esperados por los fans del Universo Cinematográfico de Marvel es Avengers Doomsday, y todo indica que la filmación ya llegó a su fin. Parte del equipo confirmó en redes sociales que el rodaje terminó oficialmente, compartiendo además los regalos que Marvel Studios les entregó como agradecimiento por su trabajo.

COMIENZA LA POSTPRODUCCIÓN

La película comenzó a filmarse en abril de este año con un elenco enorme en cantidad y en calidad. A través de Instagram y X, algunos miembros del crew mostraron los obsequios que recibieron, entre ellos sudaderas, gorras, playeras y una nota firmada por los directores y productores.

Tras esta etapa, la cinta entra ahora en postproducción y tendrá tiempo suficiente para ajustes, reshoots y la creación de complejos efectos visuales. Avengers Doomsday está programada para estrenarse el 18 de diciembre de 2026.

DOOMSDAY, LA ANTESALA DE SECRET WARS

Aunque Doomsday representa una superproducción de gran escala dentro del UCM, en realidad funciona como introducción para Avengers Secret Wars, el verdadero gran evento que llegará en 2027.

En la trama, los héroes deberán unirse para enfrentar al temible Dr. Doom en una batalla multiversal. Entre los equipos confirmados están Los Nuevos Vengadores (Thunderbolts), Los Vengadores liderados por Sam Wilson, Los 4 Fantásticos, los X-Men y el Reino de Wakanda.

No obstante, personajes icónicos como Spider-Man, Doctor Strange, Deadpool o Wolverine no están confirmados en esta entrega, pese a rumores de un posible anuncio adicional de elenco.

SECRET WARS Y EL FUTURO DEL UCM

Todo apunta a que Avengers Secret Wars reunirá tanto a los héroes que aparezcan en Doomsday como a aquellos que quedaron fuera de la primera cinta. Su rodaje podría arrancar a mediados de 2026.

Según insiders, después de estas dos películas Marvel Studios planea un soft-reboot de su universo. La estrategia busca mantener a personajes ya establecidos como Los 4 Fantásticos, Spider-Man o Daredevil, pero introducir nuevas versiones de héroes clásicos como Hulk, Iron Man o los X-Men.

Además, se espera que las próximas entregas de Avengers estén más enfocadas en el equipo central, dejando atrás el formato de megaeventos donde todo el universo se une contra una amenaza, parecido a lo que ocurrió en Avengers Age of Ultron.