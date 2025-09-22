  • 24° C
Viral

Santoral de hoy, 22 de septiembre: San Mauricio, mártir cristiano, símbolo de fe y resistencia

La Iglesia conmemora hoy al líder de la Legión Tebana, quien fue martirizado junto a sus hombres por negarse a rendir culto a los dioses romanos

Sep. 22, 2025
San Mauricio mártir.
Hoy, 22 de septiembre, el santoral católico recuerda a San Mauricio, un mártir cristiano y comandante de la célebre Legión Tebana, compuesta enteramente por soldados cristianos provenientes de Egipto. Su historia, transmitida desde el siglo V, representa uno de los testimonios más significativos del coraje de los primeros cristianos frente a la persecución.

UN MÁRTIR 

A pesar de no vivir en una de las etapas más violentas de persecución religiosa, Mauricio y sus soldados enfrentaron la muerte por su fe. De acuerdo con Eucherius, arzobispo de Lyon en el siglo V, San Mauricio lideraba una legión romana enviada por el emperador Maximiano a sofocar una rebelión en la Galia.

La Legión Tebana cumplió con su deber militar, pero se negó a obedecer una orden que iba en contra de su fe: ofrecer sacrificios a los dioses romanos en señal de agradecimiento por la victoria. Esta negativa provocó la ira del emperador, quien ordenó ejecutar a una décima parte de los soldados. Ante la continua resistencia, el resto de la legión también fue exterminado.

San Mauricio murió martirizado junto a sus hombres, convirtiéndose en símbolo de lealtad a los valores cristianos por encima de la obediencia militar o imperial.

PATRONO DE CIUDADES Y OFICIOS

El culto a San Mauricio es uno de los más antiguos en la tradición cristiana europea. Es venerado como patrono de varias ciudades en Suiza, Francia y Alemania, y también como protector de oficios como los tintoreros, fabricantes de espadas y de telas.

Su legado sigue vivo, no solo en la memoria litúrgica, sino también en numerosos templos e instituciones que llevan su nombre en Europa.

EL SANTORAL DEL 22 DE SEPTIEMBRE

El calendario litúrgico de la Iglesia Católica dedica cada día del año a la memoria de uno o varios santos, como una forma de honrar sus vidas y virtudes. Hoy, junto a San Mauricio, también se recuerda a:

  • Santa Basila de Roma
  • San Emeramo de Ratisbona
  • Santa Emérita de Roma
  • San Florencio
  • San Ignacio de Sandone
  • Santa Iraides
  • San Lautón de Coutances
  • Santa Salaberga
  • San Silvano de Levroux
Ofelia Fierros
